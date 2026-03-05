El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que no habrá otro ajuste al precio del transporte público durante su sexenio, luego del anuncio sobre el nuevo ajuste en la tarifa que se aplicará en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En un video difundido en redes sociales este jueves 5 de marzo, el mandatario estatal explicó que tomó la decisión después de escuchar las opiniones de colectivos ciudadanos, estudiantes y usuarios del transporte público que manifestaron su preocupación por el incremento que entrará en vigor el próximo mes.

Lemus Navarro afirmó en su mensaje que la tarifa no llegará a los 14 pesos, como se había planteado. Confirmó que la tarifa del transporte público en el AMG será de 11 pesos por pasaje pero con subsidio para los estudiantes, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026.

"Y por supuesto: no habrá otro ajuste a la tarifa en mi sexenio", dijo.

Lemus Navarro aseguró que su compromiso es avanzar hacia una nueva etapa en materia de movilidad en Jalisco, con un sistema de transporte más eficiente y accesible para los ciudadanos.

"Ratifico mi compromiso con las y los jaliscienses: viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público será más accesible, eficiente y moderno", expresó.

¿Cuánto costará el transporte público en el AMG tras el aumento?

El precio del pasaje quedará fijado en 11 pesos para todos los usuarios del sistema de transporte público que opera en el AMG. Sin embargo, en el caso de los estudiantes, se seguirá pagando una tarifa preferencial de 5 pesos por pasaje, siempre y cuando acrediten su condición escolar.

Además, Lemus reiteró que se mantendrán los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables.

Las formas de pago de transporte público a partir de abril

Pablo Lemus respondió a otra de las dudas entre los usuarios, la cual está relacionada con el método de pago en el transporte público.

Sobre este punto, el gobernador aclaró que seguirán siendo válidas todas las tarjetas de transporte, además de que se permitirá el pago en efectivo en camiones urbanos.

La medida busca facilitar el acceso al servicio, especialmente para quienes aún no cuentan con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco o prefieren utilizar efectivo para pagar su pasaje.

