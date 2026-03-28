Playas de Puerto Vallarta reciben visto bueno de la Cofepris y son aptas para vacaciones de Semana Santa 2026

¡Recibieron el visto bueno! Las playas de Puerto Vallarta y la zona de Bahía de Banderas se encuentran en condiciones aptas para uso recreativo durante Semana Santa 2026, de acuerdo con los resultados del monitoreo prevacacional realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Qué dijo la Cofepris sobre el informe de bacterias en playas de Puerto Vallarta?

El informe de la Cofepris, elaborado con base en muestras tomadas entre el 2 y el 12 de marzo y divulgado en un comunicado, evaluó la calidad bacteriológica del agua de mar en puntos turísticos de Puerto Vallarta, Jalisco, midiendo la presencia de enterococos fecales por cada 100 mililitros. Este indicador es muy importante para determinar si una playa representa un riesgo sanitario para los visitantes.

De acuerdo con los resultados dados a conocer este sábado, todas las playas analizadas cumplen con los límites establecidos por las autoridades sanitarias, por lo que fueron clasificadas como "aptas" para su uso recreativo. Entre las playas evaluadas se encuentran Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Mismaloya, Gemelas, Los Muertos, Cuale, Oasis, Las Palmas y Camarones.

Los niveles registrados oscilaron entre 10 y 29 NMP/100 mL, números que se mantienen dentro de los parámetros permitidos. Playas como Camarones, Las Ánimas y Oasis destacaron por presentar los niveles más bajos de bacterias, mientras que Mismaloya registró el valor más alto, sin rebasar el límite sanitario.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los visitantes mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir medidas básicas de higiene durante su estancia, a fin de prevenir riesgos a la salud.

ESPECIAL / Cofepris

Playas de Vallarta que son aptas para vacaciones de Semana Santa

Playa Yelapa

Playa Quimixto

Playa Las Ánimas

Playa Mismaloya

Playas Gemelas

Playa Los Muertos

Playa del Cuale

Playa Oasis

Playa Las Palmas

Playa Camarones

Qué significa que una playa sea 'apta' según la Cofepris

Que una playa sea clasificada como "apta" por la Cofepris significa que la calidad del agua de mar cumple con los criterios sanitarios establecidos para uso recreativo. El principal indicador que se evalúa es la concentración de enterococos fecales, bacterias que funcionan como referencia para detectar contaminación de origen orgánico. En México, el límite permitido es de 200 NMP (Número Más Probable) por cada 100 mililitros de agua; si los niveles se mantienen por debajo de ese umbral, el riesgo para la salud de los bañistas se considera bajo.

La clasificación no significa que el agua esté libre de microorganismos, sino que se encuentra dentro de un rango seguro para actividades como nadar. Para determinarlo, la Cofepris realiza muestreos periódicos en distintos puntos de cada playa, siguiendo protocolos que garantizan resultados confiables. Sin embargo, factores como descargas residuales, lluvias o alta afluencia turística pueden influir en la calidad del agua, por lo que la evaluación regular sirve para prevenir riesgos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Municipios de Jalisco donde hay bosques y se pueden visitar en vacaciones

OF