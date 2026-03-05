Jueves, 05 de Marzo 2026

Lemus ajusta tarifa del transporte público a 11 pesos sin condiciones

El gobernador de Jalisco indicó que esta medida responde a las inquietudes en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Por: Marck Hernández

La tarifa de 11 pesos aplicará para todos los métodos de pago, es decir, las tarjetas de Mi Movilidad, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco y en transacciones en efectivo. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que la tarifa del transporte público tendrá un costo de $11 pesos a partir del próximo 1 de abril sin condiciones. Por lo tanto, se cancela el incremento a la tarifa que sería de $14 pesos desde esa fecha.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que esta medida responde a las inquietudes que la población, entre colectivos y sociedad civil, había mostrado en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

Explicó que el costo de la tarifa de $11 pesos será para todos los usuarios, independientemente del método de pago que utilicen, ya sea con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la tarjeta Mi Movilidad o que el pago sea efectivo, además de que será el único ajuste tarifario en el sexenio.

"Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de $11 pesos sin condiciones de ningún tipo, y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la Tarjeta Única, con las Tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo", afirmó el mandatario estatal.

Lemus indicó que se mantiene la tarifa de $5 pesos para las y los estudiantes del estado, independientemente de su nivel académico, quienes podrán comprobar su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y kardex académico; esto fue acordado con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara.

"Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos, estén en la UdeG o en cualquier otra institución educativa. Ningún estudiante pagará más. Para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que han hecho hasta el momento, con la CURP y con el kardex".

El gobernador aseguró también que se mantendrán los apoyos con transporte gratuito para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, para mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes acreedores.

Aunque ya no será necesario su trámite, el mandatario dijo que la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco continuará como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el Gobierno del Estado.

"Para quienes ya la obtuvieron, tienen en sus manos una herramienta muy útil, que además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, podrán afiliarse al Seguro Médico gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas; y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado".

Pablo Lemus explicó que insistirán en la implementación de acciones concretas para continuar con la mejora del sistema de transporte público del estado, buscando su crecimiento, mejor conexión, reducir tiempos de espera, ser más accesible, eficiente y moderno.
 

