Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa y Pascua de este 2026, miles de familias tapatías buscan una escapada a balnearios y parques acuáticos para guarecerse de las altas temperaturas que ya azotan a Guadalajara. Sin embargo, ¿cómo saber cuál es el mejor lugar para visitar y divertirte? Despreocúpate, que usuarios de Google ya coronaron a un claro ganador; aquí te damos todos los detalles.

Se trata del Parque Acuático Agua Caliente, un recinto recreativo que ha cautivado por completo a los usuarios de internet y que hoy se posiciona como el mejor balneario en las cercanías de Guadalajara, superando con creces a Los Camachos.

Agua Caliente; el paraíso acuático a un paso de Guadalajara

Ubicado estratégicamente en el pintoresco y tranquilo municipio de Villa Corona, este oasis acuático se encuentra a menos de una hora y media de trayecto en automóvil desde Guadalajara, lo que lo hace el destino perfecto para un viaje rápido de ida y vuelta.

¿Por qué ha ganado tanta popularidad entre los internautas? La respuesta principal radica en su impresionante y variada oferta de entretenimiento familiar, que incluye como atractivo principal una espectacular alberca gigante que simula a la perfección las olas del mar abierto para sentirte en la playa.

Además de esta maravilla acuática, los visitantes pueden descargar toda su adrenalina disfrutando de sus siete toboganes gigantes de diferentes alturas y formas, mientras que los más pequeños tienen a su disposición áreas infantiles sumamente seguras, chapoteaderos y juegos diseñados especialmente para ellos.

¿Por qué el Parque Acuático Agua Caliente está tan bien calificado en Google?

Quienes han dejado cinco estrellas en la plataforma de Google destacan no solo las emocionantes atracciones acuáticas, sino también el excelente y constante mantenimiento de sus amplias áreas verdes, las cuales ofrecen un respiro natural inigualable para los turistas que buscan relajarse bajo la sombra.

Para llegar a este destino turístico, los automovilistas deben tomar la carretera Guadalajara-Barra de Navidad y conducir hasta el kilómetro 56.

Algunas recomendaciones para visitar Agua Caliente

Durante esta temporada alta de vacaciones, las codiciadas palapas con sombra y los mejores asadores del parque se ocupan rápidamente desde las primeras horas de la mañana, por lo que madrugar será tu única alternativa.

Los niños menores de 12 años, los adultos mayores que presenten su credencial vigente del INAPAM y las personas con discapacidad pueden ingresar al parque pagando una tarifa preferencial.

Llévate un buen bloqueador solar, sombreros de ala ancha y ropa con protección UV que como es bien sabido, el sol está cañón.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

