¿A partir de cuándo el transporte público en Jalisco cobrará 11 pesos?

La tarifa del transporte público ha tenido un nuevo reajuste. No será de 14 pesos como se había anunciado, sino de 11 , según informó este jueves 6 de marzo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

El gobernador Lemus compartió que en sus casi 11 años gobernando, ha aprendido que es fundamental escuchar cuando se ha tomado una decisión. Es así como el diálogo y el consenso, por encima de la confrontación, lo llevaron a reconocer las necesidades de todos los usuarios del transporte público, por lo que tomó una determinación en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.

A través de sus cuentas en redes sociales, el gobernador de Jalisco compartió que decidió que nadie pagará los 14 pesos de la tarifa anunciada para el transporte público. El nuevo ajuste será de 11 pesos, sin condiciones, y serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo .

Además, apuntó que esta cuota entrará en vigor a partir del 1 de abril del presente año .

Reconoció que es consciente de que el ajuste pasado generó malestar, porque, “a pesar de que contamos con uno de los mejores sistemas de transporte público en el país, hace falta mucho para consolidar el servicio al que todas y todos aspiramos”.

Lemus se pronuncia sobre la Tarjeta Única

Lemus reconoció que la intención de su administración por consolidar la Tarjeta Única como instrumento, no únicamente para ejercer el subsidio al transporte, sino como el medio por el cual se pretendía concentrar todos los programas sociales del gobierno, "fue interpretada como un condicionamiento para acceder al subsidio y pagar 11 pesos por pasaje en lugar de los 14 pesos definidos por la Comisión Tarifaria".

Además, el titular del Ejecutivo estatal refirió que también sabe sobre el hecho de que la Tarjeta Única sea una tarjeta de débito y para obtenerla deban entregarse algunos datos personales, "despertó suspicacias respecto a su uso".

El gobernador Lemus ratificó su “compromiso con las y los jaliscienses: viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y de todo Jalisco. Nuestro sistema de transporte público será más accesible, eficiente y moderno”.

Para saber

1. La tarifa de transporte público será de 11 pesos sin condiciones y será el único ajuste en todo el sexenio con Lemus.

2. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la Tarjeta Única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo.

3. Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos; para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que han hecho hasta el momento, con la CURP y con el Cárdex.

4. Se mantienen los apoyos con transporte gratuito para personas de la tercera edad, para las personas que viven con alguna discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras, para mujeres jefas de familia, para familiares de personas desaparecidas y para estudiantes acreedores.

5. Se mantiene la emisión de la Tarjeta Única para quienes decidan obtenerla y para quienes ya la obtuvieron; tienen en sus manos una herramienta muy útil, que, además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, les permitirá afiliarse al Seguro Médico Gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado.

