Llaman a aprovechar prórroga de cambio de placas

La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco llamó a la población a aprovechar la ampliación de la prórroga para el cambio gratuito de placas, el cual estará vigente en dos meses.

El Servicio Estatal Tributario (SET) confirmó que la ampliación tiene como fecha límite el viernes 29 de mayo. Por lo tanto, el nuevo periodo se da para que quienes tienen pendiente el cambio de placas lo aprovechen, dijo Carlos Arias Madrid, jefe del SET de la Secretaría de Hacienda.

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"Este aplazamiento está dirigido a las personas que pagaron su refrendo vehicular en el 2025 y que, por algún motivo, no han acudido a recoger sus placas nuevas".

Hay contribuyentes que todavía no han cambiado placas

Todavía hay un importante número de contribuyentes que no han cambiado sus placas tras el pago del refrendo vehicular en 2025: de un total de un millón 700 mil personas que pagaron y con necesidad de cambiar de placas, acudieron un millón 335 mil, por lo que todavía hay 365 mil contribuyentes que, aun cuando pagaron su refrendo vehicular en el año pasado, no han acudido al canje de placas, informó la Secretaría de Hacienda estatal.

Los contribuyentes podrán acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras del estado, en su horario habitual de atención, que es de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas y sin necesidad de cita programada para su cambio de placas.

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Requisitos para hacer cambio de placas

Para efectuar el canje de placas, se deberá presentar la siguiente documentación:

Pago de refrendo 2025, realizado durante este mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente, ya sea INE, licencia de conducir o pasaporte, en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

En caso de que no se haya hecho la verificación, se firmará una carta compromiso en la recaudadora para llevar el vehículo a verificar.

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