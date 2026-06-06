Aunque las lluvias se comenzaron a hacer presentes en Guadalajara, el verdadero diluvio tapatío se hace esperar. ¿Sabes cuál es el día exacto en que estadísticamente llueve más?

La respuesta a esta incógnita meteorológica sorprende a muchos habitantes. Estadísticamente, el 10 de julio es el día con la mayor probabilidad de precipitación en todo el año .

Durante esta fecha específica, la probabilidad de que se registre un día mojado alcanza un máximo del ochenta por ciento. Esto significa que las tormentas son prácticamente inminentes en la región.

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Estos datos precisos provienen de plataformas estadísticas como Weather Spark y son respaldados por los registros históricos del clima. La información desmiente la creencia popular de que junio es el mes más severo.

La ciencia detrás de las precipitaciones tapatías

El Servicio Meteorológico Nacional confirma que julio es, históricamente, el mes más lluvioso en la ciudad . Durante este periodo se alcanzan promedios que oscilan entre los 250 y 270 milímetros de agua.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara monitorea constantemente este comportamiento. Sus expertos señalan que en julio se consolidan los fenómenos meteorológicos que traen humedad.

La razón principal de esta concentración de lluvias es el impacto de las ondas tropicales. Además, la humedad proveniente del Océano Pacífico choca con la geografía local, generando fuertes tormentas.

En total, julio registra un promedio de 24.1 días con al menos un milímetro de precipitación. Esto lo convierte indiscutiblemente en el mes con mayor frecuencia de días mojados.

Por el contrario, la temporada más seca en la capital jalisciense ocurre en la primavera. Abril, por ejemplo, apenas promedia 0.4 días de lluvia, marcando un contraste radical.

Microclimas y el impacto en la metrópoli

El Área Metropolitana de Guadalajara no experimenta las tormentas de manera uniforme. Existen zonas específicas donde la intensidad de las precipitaciones suele ser mucho mayor debido a factores geográficos.

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Las áreas cercanas al Lago de Chapala y el sur de la ciudad experimentan microclimas particulares. En estas regiones, las tormentas de julio y agosto suelen descargar cantidades de agua superiores al promedio.

Aunque el 10 de julio es el pico estadístico, agosto también presenta acumulados importantes . En años recientes, este mes ha registrado récords históricos que han provocado inundaciones severas.

Preparación ciudadana ante el temporal

Ante este panorama, las autoridades de protección civil recomiendan a la población mantener limpias las calles. Evitar tirar basura es crucial para prevenir el colapso del drenaje durante los días críticos.

Conocer el comportamiento del clima permite a los ciudadanos estar mejor preparados para el temporal. Así, mientras junio marca el inicio, julio y su décimo día exigen tener el paraguas siempre a la mano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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