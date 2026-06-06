Con la llegada de junio, el occidente de México experimenta una transformación radical. Las precipitaciones convierten los paisajes secos en paraísos esmeraldas, haciendo de esta temporada el momento exacto para descubrir la verdadera magia natural que esconde el estado.

Durante estos meses, el turismo de naturaleza en la región alcanza su punto máximo de belleza y esplendor. Los viajeros buscan escapar del calor urbano para refugiarse en climas más frescos, respirar aire puro y admirar escenarios vibrantes.

La geografía jalisciense ofrece contrastes únicos que solo pueden apreciarse plenamente bajo cielos nublados y lluvias constantes. Desde la alta sierra hasta los valles profundos, el agua revitaliza cada rincón del territorio, creando postales verdaderamente memorables.

El encanto boscoso de Mazamitla y Tapalpa

En el corazón de la Sierra del Tigre, el Pueblo Mágico de Mazamitla adquiere un ambiente místico. La niebla desciende entre las cabañas de madera y los densos bosques de pino.

Es precisamente ahora cuando la Cascada El Salto muestra su faceta más imponente. El caudal de agua se multiplica, ofreciendo un espectáculo sonoro y visual inigualable para los excursionistas.

Por su parte, Tapalpa invita a recorrer el famoso Valle de los Enigmas. Las enormes formaciones rocosas, conocidas como Las Piedrotas, contrastan dramáticamente con el pasto intensamente verde de la llanura.

Además, los aventureros pueden emprender la caminata hacia el Salto del Nogal. Al ser la cascada más alta del estado, su visita durante las tormentas veraniegas garantiza una experiencia sobrecogedora.

La ribera del Lago de Chapala

Hacia el centro del estado, el Lago de Chapala experimenta una notable recuperación en su nivel de agua. Este fenómeno natural atrae tanto a turistas nacionales como a la comunidad extranjera residente.

El malecón de Ajijic, otro destacado Pueblo Mágico, se convierte en el escenario perfecto para paseos vespertinos. Las montañas que rodean el lago lucen una vegetación exuberante que enmarca las coloridas calles.

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Los restaurantes y cafés de la ribera ofrecen refugios acogedores para los visitantes. Degustar la gastronomía local mientras se observa la lluvia caer sobre el cuerpo de agua más grande de México es un deleite.

Las temperaturas templadas de esta zona permiten realizar actividades al aire libre durante las mañanas. Los recorridos en lancha hacia la Isla de los Alacranes se benefician enormemente de este clima fresco.

El paisaje agavero y la sierra occidental

En la región de los Valles, el paisaje agavero de Tequila adquiere tonalidades fascinantes. El azul de las plantas de agave resalta intensamente contra la tierra mojada y los cielos grises.

Finalmente, San Sebastián del Oeste ofrece un viaje en el tiempo entre nubes bajas. Este antiguo pueblo minero, rodeado de bosque mesófilo, es el destino definitivo para quienes buscan tranquilidad absoluta.

Planificar una visita a estos destinos jaliscienses durante la época de precipitaciones requiere cierta precaución al conducir en las carreteras. Sin embargo, la inmensa recompensa visual y la profunda conexión con la naturaleza justifican plenamente cada kilómetro del viaje.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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