Joven tapatío murió ahogado en Playa Punta Pérula

Un joven de 18 años de edad originario de Guadalajara falleció ahogado en el municipio de La Huerta, ubicado en la costa sur de Jalisco.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) fue la que informó que el incidente en el que falleció el joven se dio cerca de las 18:20 horas de este viernes en la playa conocida como Punta Pérula, cuando las personas que acompañaban al joven lo perdieron de vista y comenzaron a pedir ayuda a través del número de emergencias 911.

Por esta razón, brigadistas y lancheros comenzaron labores de búsqueda del joven, con el fin de encontrarlo con vida.

“Se recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que se alertaba que un masculino había entrado al mar y, después de algunos minutos, ya no fue observado por las personas que se encontraban en el lugar. Tras el reporte, se implementó un operativo de búsqueda coordinado entre lancheros y personal de emergencia”, informó la corporación estatal.

Por ello, los lancheros de la zona y personal de Protección Civil AC desplegaron un operativo de búsqueda por mar y tierra, incluyendo el apoyo de una moto acuática y embarcaciones particulares para tratar de localizar al joven.

Las labores concluyeron minutos más tarde cuando uno de los lancheros que estaban en la búsqueda encontró a la víctima. Los rescatistas confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales al momento de su localización.

El cuerpo del joven se encontraba a cerca de 40 metros de la playa, por lo que de inmediato realizaron las maniobras para llevar el cuerpo a la orilla, informó PC Jalisco.

Más tarde se hicieron presentes los agentes de la Fiscalía del Estado y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para dar fe de los hechos y levantar el cuerpo para llevarlo a sus instalaciones, en donde deberá ser entregado a sus familiares.

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OB