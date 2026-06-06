Si planeabas lavar el coche o salir sin paraguas este sábado, piénsalo dos veces. El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara prepara una sorpresa húmeda. Descubre a qué hora llegarán las precipitaciones y cómo evitar contratiempos hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este 6 de junio de 2026 destacará por altas probabilidades de precipitaciones . Las condiciones favorecen un ambiente nublado desde temprano, marcando el inicio de un fin de semana pasado por agua.

¿Qué esperar de las temperaturas en la ciudad?

Durante la mañana, los termómetros tapatíos registraron mínimas cercanas a los 17 grados Celsius. Esta frescura es el preludio de una jornada donde el sol brillará por su ausencia en toda la región.

Para la tarde, la temperatura máxima alcanzará apenas los 25 grados Celsius. Este descenso térmico representa un alivio significativo tras las intensas olas de calor que azotaron a la ciudad recientemente.

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La humedad relativa superará el 70 por ciento, generando una sensación ligeramente bochornosa antes de las gotas. Es un clima perfecto para un café, pero un reto para quienes trabajan a la intemperie.

Los vientos soplarán desde el sureste a velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. Aunque no habrá ráfagas peligrosas, esta brisa contribuirá a refrescar el ambiente al ocultarse el sol.

¿Cuándo y dónde lloverá exactamente?

Los modelos indican que la mayor probabilidad de lluvia será entre las 16:00 y las 19:00 horas . En este lapso, los chubascos se presentarán con intensidad moderada a fuerte en puntos estratégicos de la metrópoli.

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque serán los primeros en registrar estas precipitaciones vespertinas. Se recomienda a los conductores extremar precauciones en avenidas principales por el riesgo de encharcamientos y pavimento resbaladizo.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) advierte sobre posible actividad eléctrica acompañando las lluvias. Es fundamental mantenerse a resguardo si se escuchan truenos o se observan relámpagos cercanos a tu ubicación.

Hacia la noche, la intensidad de las tormentas disminuirá, dejando lloviznas intermitentes. El cielo permanecerá cubierto, garantizando una madrugada fresca y húmeda para los habitantes de la zona conurbada.

¿Por qué este cambio y cómo prepararse?

La inestabilidad de hoy obedece a un canal de baja presión interactuando con humedad del Océano Pacífico. Este fenómeno es típico de la transición hacia nuestra temporada oficial de lluvias.

Si planeas una escapada al Lago de Chapala, toma en cuenta que allá también pronostican cielos grises. Las precipitaciones en la ribera serán más ligeras, pero constantes durante la tarde sabatina.

Para quienes asistan a eventos al aire libre, llevar impermeable será la decisión más inteligente. Los paraguas resultan incómodos en aglomeraciones; una capa plástica te mantendrá seco y con manos libres.

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Protección Civil invita a la ciudadanía a no tirar basura en las calles para evitar inundaciones. Mantener las alcantarillas limpias es una tarea colectiva para que este sábado transcurra sin emergencias.

En resumen, este 6 de junio regala una pausa del calor extremo, pero exige precaución al volante. Mantente informado mediante canales oficiales y disfruta de este clima fresco que necesitaba nuestra ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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