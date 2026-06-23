El Lago de Chapala respira; así amanece su nivel este 22 de junio

El agua que sale de tu grifo depende directamente de este gigante natural. Hoy, lunes 22 de junio de 2026, las primeras lluvias del temporal ya impactan al Lago de Chapala, y conocer su nivel actual es vital para saber si enfrentaremos recortes o tendremos tranquilidad hídrica este año.

Tras meses de un intenso estiaje que encendió las alertas ambientales, el embalse más grande de México comienza a mostrar señales claras de estabilización gracias a las recientes precipitaciones.

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el nivel de almacenamiento se ubica actualmente en un sólido 65.28 por ciento de su capacidad total, al 22 de junio de 2026 .

Este porcentaje representa un volumen de 5 mil 122.43 millones de metros cúbicos de agua dulce aproximadamente, una cifra que brinda un respiro profundo a los habitantes del estado de Jalisco.

La cota oficial del lago se sitúa en la marca de 95.37 metros, reflejando un freno definitivo en el descenso acelerado que se venía registrando por la constante evaporación primaveral .

Estos datos oficiales, actualizados al arranque de esta semana de junio, confirman que el esperado temporal de lluvias de 2026 ha comenzado a surtir un efecto positivo en la cuenca.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es la principal beneficiada de esta recuperación, ya que más del 60 por ciento del suministro potable de la ciudad proviene de este cuerpo lacustre.

El papel crucial del Río Lerma en la recuperación

Aunque las lluvias locales ayudan a humedecer la tierra, el verdadero motor de recuperación del lago es el Río Lerma, considerado históricamente como su principal afluente natural y fuente de vida.

Las fuertes tormentas que caen a lo largo de esta cuenca tardan varios días en escurrir por los cauces y reflejarse de manera contundente en la cota oficial que miden las autoridades.

Por ello, los especialistas en hidrología piden paciencia, ya que el proceso de recarga es gradual y requiere que los suelos montañosos se saturen por completo antes de escurrir.

Comparativa del nivel con el ciclo hidrológico anterior

Si observamos el comportamiento histórico, el escenario actual es mucho más favorable que las crisis severas vividas en décadas pasadas, demostrando la increíble resiliencia de este ecosistema frente al cambio climático.

Cabe recordar que el año 2025 cerró con números muy positivos, lo que permitió que el lago soportara la reciente temporada seca sin caer a niveles críticos que pusieran en riesgo el abasto.

Las autoridades mantienen un monitoreo diario y riguroso, evaluando tanto las entradas naturales de agua como las extracciones necesarias para el consumo humano y el sector agrícola regional.

Pronóstico meteorológico para las próximas semanas

Con los pronósticos apuntando a la continuidad de las lluvias durante el verano, se espera que el volumen del embalse comience una curva ascendente más pronunciada hacia el mes de julio .

Mientras la naturaleza hace su trabajo, la responsabilidad ciudadana en el cuidado del agua sigue siendo el factor más importante para garantizar la sustentabilidad de nuestra principal fuente hídrica.

ESPECIAL / CEA

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la CEA

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