Regresa el calor a Guadalajara este 23 de junio, pero ¿habrá lluvia?

Si pensabas guardar el ventilador, piénsalo dos veces. Este martes 23 de junio de 2026, el calor regresa con fuerza al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , combinándose con la humedad para crear un ambiente sumamente bochornoso antes de las tormentas vespertinas . Toma tus precauciones hoy mismo.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital del estado de Jalisco experimentará un incremento notable en las temperaturas durante gran parte de la jornada de hoy .

El pronóstico oficial indica que el termómetro oscilará entre los 17 grados Celsius como mínima durante las primeras horas, pero alcanzará máximas sofocantes de hasta 32 grados poco después del mediodía .

Esta elevada sensación térmica se verá fuertemente intensificada por la constante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que generará un ambiente pesado y caluroso en toda la ciudad.

Los especialistas en meteorología señalan que este comportamiento climático es habitual en esta etapa del año, donde las mañanas soleadas calientan rápidamente la densa superficie de asfalto urbano.

¿A qué hora se esperan las precipitaciones?

A pesar de que el cielo lucirá de medio nublado a despejado durante la mañana, la fuerte inestabilidad atmosférica transformará el panorama de manera drástica conforme avance la tarde.

La presencia de un canal de baja presión, en interacción directa con el paso de la Onda Tropical 9, provocará un rápido desarrollo de nubosidad densa a partir de las 16:00 horas.

Las autoridades climáticas advierten sobre el desarrollo de lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica y rachas de viento que alcanzarían los 60 kilómetros por hora.

Actualmente, la probabilidad de precipitación en la zona metropolitana se sitúa en un 65 por ciento , con los mayores acumulados de agua esperados durante el atardecer y las primeras horas de la noche.

Ante este escenario de contrastes, la recomendación principal para los ciudadanos es no dejarse engañar por el sol matutino y cargar siempre con un paraguas o impermeable para el regreso a casa.

Precauciones ante el clima contrastante

Este martes de clima extremo coincide con una intensa movilidad en la ciudad, por lo que la planificación y la prevención serán herramientas fundamentales para evitar cualquier tipo de contratiempo vial.

Las personas que realicen actividades al aire libre o transiten por las principales arterias viales deberán mantenerse hidratadas y usar protector solar para mitigar el impacto del calor del mediodía.

Por su parte, los elementos de Protección Civil sugieren extremar precauciones al volante durante el atardecer, ya que las tormentas repentinas reducen drásticamente la visibilidad y provocan encharcamientos severos.

Las zonas históricamente vulnerables a inundaciones repentinas dentro de la metrópoli se mantendrán bajo un monitoreo estricto y constante por parte de las autoridades de seguridad municipales y estatales.

En conclusión, la jornada de hoy exigirá una doble preparación: vestir ropa ligera y fresca para tolerar el bochorno diurno, sin olvidar el equipo necesario para enfrentar las inminentes tormentas nocturnas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMM

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