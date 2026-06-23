Las lluvias recientes podrían intensificarse pronto. Dos nuevas zonas de baja presión en el Océano Pacífico amenaza con evolucionar y alterar el clima costero. Mantenerse informado hoy es vital para prevenir riesgos ante este posible fenómeno meteorológico.

Alerta preventiva en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso de vigilancia. La institución confirmó el monitoreo de dos zonas de inestabilidad con alto potencial de desarrollo.

A través de su cuenta en X, el SMN informó que vigila dos zonas:

Zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, asociada con la onda tropical número 8, incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza a 660 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre los 16 y 24 km/h. Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Estos sistemas se encuentran sobre las aguas cálidas del Pacífico, mostrando signos evidentes de organización. Las imágenes satelitales revelan una concentración de nubosidad que comienza a rotar de forma sostenida.

De continuar fortaleciéndose, el fenómeno tiene el potencial inminente de convertirse en el ciclón tropical “Douglas” . Este sería el siguiente sistema nombrado de la activa temporada de huracanes 2026.

La formación de “Douglas” responde a las altas temperaturas de la superficie del mar que actúan como combustible. Este escenario facilita que las bajas presiones adquieran fuerza rápidamente y se transformen en ciclones.

Monitoreo constante y trayectoria

Los meteorólogos mantienen un seguimiento puntual de la trayectoria de esta perturbación climática. La probabilidad de desarrollo ciclónico ha incrementado significativamente , encendiendo las alertas preventivas en diversas regiones.

Las autoridades evalúan los modelos numéricos para predecir la posible ruta del sistema hacia el territorio nacional. Los pronósticos preliminares sugieren un desplazamiento paralelo a las costas occidentales de México.

El reporte oficial detalla que la circulación del sistema ya interactúa con la entrada de humedad oceánica. Esta combinación es responsable de las precipitaciones que comienzan a registrarse en el país.

Los expertos señalan que las próximas 48 horas serán determinantes para confirmar su evolución. Durante este periodo, el sistema podría alcanzar la categoría de tormenta tropical y recibir su nombre oficial.

Mientras tanto, la amplia circulación de la baja presión genera desprendimientos nubosos que avanzan hacia tierra firme. Estas bandas nubosas interactuarán con otros canales de baja presión sobre el occidente mexicano.

Impacto potencial y recomendaciones

Como resultado, podrían registrarse lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las entidades costeras deben prepararse para un incremento notable en las precipitaciones durante los próximos días.

Además de las lluvias, se pronostican rachas de viento fuerte y oleaje elevado en las costas. La navegación marítima debe extremar precauciones y atender las indicaciones de las capitanías de puerto.

El SMN exhorta a la población a no bajar la guardia y evitar rumores en redes sociales. Es fundamental consultar únicamente fuentes oficiales para tomar decisiones basadas en datos científicos.

Protección Civil ya está notificada sobre la posible formación del ciclón tropical “Douglas” para activar protocolos. La prevención temprana es la mejor herramienta para mitigar riesgos asociados a estos fenómenos extremos.

El panorama meteorológico exige atención ciudadana ante la inminente evolución de este sistema. Seguir las actualizaciones diarias será crucial para conocer el destino de “Douglas” y proteger a las comunidades vulnerables.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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