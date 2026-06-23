A esta hora lloverá mañana, 24 de junio, en Guadalajara: pronóstico por horas

Las lluvias continuarán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara durante este miércoles 24 de junio, de acuerdo con los pronósticos más recientes de Meteored y las perspectivas meteorológicas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo la formación de nubosidad y precipitaciones ligeras a moderadas, principalmente durante la noche.

Según el IAM, junio marca el inicio formal de la temporada de lluvias en Jalisco, un periodo caracterizado por el ingreso de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, además de la influencia de sistemas tropicales y el calentamiento diurno.

¿A qué hora lloverá en Guadalajara este miércoles 24 de junio?

Los datos horarios de Meteored indican que las primeras precipitaciones aisladas podrían registrarse durante la madrugada y la tarde, aunque el mayor potencial de lluvia se concentrará durante la noche. El pronóstico señala probabilidades cercanas al 90% entre las 17:00 y 23:00 horas.

Durante gran parte del día se espera ambiente templado a cálido, con temperaturas máximas cercanas a los 27 grados Celsius y presencia de intervalos nubosos. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la humedad y la posibilidad de chubascos ligeros.

Horas Condición prevista Probabilidad de lluvia 17:00 horas Chubascos tormentosos 70% 18:00 horas Chubascos tormentosos 70% 19:00 horas Chubascos tormentosos 90% 20:00 horas Chubascos tormentosos 70% 21:00 horas Lluvia débil 60% 23:00 horas Lluvia débil 60%

Especialistas del IAM han señalado que durante junio y julio se espera una actividad lluviosa típica de la temporada, impulsada por el ingreso constante de humedad y la posible influencia de sistemas ciclónicos en el Pacífico mexicano. Estas condiciones favorecen tormentas vespertinas y nocturnas en gran parte del estado, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante la tarde y noche, cuando suelen presentarse los eventos de lluvia más intensos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO