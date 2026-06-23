La columna más reciente del periodista Carlos Loret de Mola ha puesto bajo la lupa una compleja red de relaciones políticas y financieras que vinculan al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el diario La Jornada. Según el comunicador, la operatividad del actual sistema financiero gubernamental encuentra sus raíces en acuerdos estratégicos gestados hace décadas.

El vínculo con Bancomext y Nafin

El eje de la denuncia se centra en Carlos Torres Rosas, actual director de los bancos de desarrollo Bancomext y Nafin. Loret de Mola subraya la posición estratégica que ocupa el funcionario, cuya gestión abarca activos cercanos a los 700 mil millones de pesos. La crítica radica en la ascendencia del director y el papel que su padre, Carlos Torres Larriva, desempeñó en la estabilización económica del periódico.

"El hombre que operó el rescate financiero del emblemático periódico de izquierda 'La Jornada', tiene hoy a su hijo en una posición clave del gobierno de la presidenta Sheinbaum: es el director de los bancos de desarrollo Bancomext y Nafin" , señala la columna.

El "Fobaproa" de La Jornada: La era Peña Nieto

La investigación periodística sostiene que la supervivencia de La Jornada antes de 2018 no fue casualidad, sino producto de un "rescate" orquestado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto . Loret de Mola argumenta que el diario, enfrentando una crisis financiera terminal, recibió cientos de millones de pesos del erario público bajo la gestión de Torres Larriva.

"Esos años de bonanza no se hubieran podido registrar sin el estratégico rescate de Peña Nieto a 'La Jornada'. Quizá el diario no hubiera llegado al 2018", afirma el autor, cuestionando la narrativa de austeridad del actual oficialismo respecto a los medios de comunicación.

Nexos entre élites y la 4T

El texto profundiza en la figura de Carlos Torres Larriva, descrito como un "puente discreto pero muy influyente" entre el empresariado y los gobiernos de izquierda, desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas hasta el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

La cercanía familiar entre los Torres Rosas y los López Beltrán —específicamente entre Carlos Torres Rosas y Andy López Beltrán— es señalada por el columnista como el motor que ha facilitado la transición de estos actores entre las administraciones del PRD y el actual gobierno de Morena .

De acuerdo con Loret, esta relación no solo explica la influencia en la banca de desarrollo, sino también la histórica asignación de recursos publicitarios hacia La Jornada durante el sexenio obradorista, los cuales, según el periodista, alcanzaron niveles comparables a los otorgados a grandes cadenas televisivas, consolidando una alianza ideológica y financiera que sigue vigente en el actual panorama político mexicano.

Con información de Carlos Loret de Mola

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