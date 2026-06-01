El IEPC Jalisco investiga más de 30 denuncias y más de 80 bardas por actos anticipados de campaña en Jalisco

Aun no empieza formalmente el proceso electoral en Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) suma ya más de 30 investigaciones, precisamente, por actos que presuntamente han incurrido en actos anticipados de campaña.

A través de un comunicado el organismo señaló señaló que, ante las denuncias presentadas relacionadas con posibles infracciones a la normatividad electoral, "esta autoridad se encuentra desahogando todas y cada una de las diligencias de investigación necesarias para estar en condiciones de emitir una determinación debidamente fundada y motivada".

En lo que va de 2026, dijo el IEPC, ha recibido 34 denuncias que han sido iniciadas como procedimientos ordinarios sancionadores, relacionadas con presunto actos anticipados de campaña, promoción personalizada de servidores públicos y otras probables infracciones electorales, entre ellas, por ejemplo, la pinta de bardas promocionando personajes políticos. Asimismo, se han presentado nueve denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

"La atención que el Instituto debe dar a cada denuncia implica el desarrollo de diversas actuaciones técnicas, jurídicas y de investigación para la debida integración de cada uno de los expedientes. Entre las acciones que se realizan se encuentran: la revisión del contenido de las denuncias y de los elementos de prueba aportados; verificaciones físicas de propaganda denunciada como pueden ser bardas, lonas y espectaculares; levantamiento fotográfico y elaboración de actas circunstanciadas por parte de la oficialía electoral; así como el análisis de publicaciones en internet y redes sociales, incluyendo imágenes, videos y otros materiales digitales relacionados con los hechos denunciados", señaló el comunicado.

Asimismo, el Instituto debe realizar requerimientos y solicitudes de información a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como a otras instancias y plataformas digitales involucradas en las investigaciones, con el fin allegarse de los elementos necesarios y suficientes para emitir algún pronunciamiento, recordó.

Estas diligencias y requerimientos deben realizarse por cada una de las quejas que se presentan ante el Instituto Electoral. "Para dimensionar la labor que supone la atención de cada denuncia, vale la pena señalar que en este momento, personal del Instituto se encuentra en proceso de verificación de más de 80 bardas denunciadas en distintos puntos de la entidad, entre otras varias diligencias que suponen despliegue de personal, recursos, análisis jurídico, vinculación interinstitucional, entre otros", dijo el IEPC.

En este sentido, el instituto señaló que una vez que se cuenta con los elementos necesarios para el análisis preliminar de cada asunto, el Instituto determina la admisión o el desechamiento de la denuncia. En caso de admitirse, el expediente se remite a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, órgano competente para analizar los hechos denunciados y pronunciarse al respecto. Posteriormente, dichas determinaciones son sometidas a consideración del Consejo General del IEPC Jalisco.

Además, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, es la encargada de analizar las denuncias y determinar, en su caso, la procedencia de medidas cautelares conforme a la legislación electoral.

"En su carácter de autoridad electoral, mientras las investigaciones y etapas procesales se encuentran en curso, el Instituto no puede asumir posturas respecto de si un hecho denunciado infringe o no la normatividad electoral. Las determinaciones de esta autoridad electoral se sustentan exclusivamente en el análisis integral de las pruebas y en el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable, garantizando en todo momento el debido proceso, la legalidad y la equidad", finalizó el IEPC.

JM