Mirza Flores denuncia a Chema Martínez por violencia política en razón de género

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, presentó una queja en contra del regidor de Morena en Guadalajara, José María “Chema” Martínez, al acusarlo de realizar expresiones misóginas, machistas y agresivas que minimizan e invisibilizan la labor de las mujeres en el ámbito político.

La coordinadora emecista acudió a la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) para entregar el documento en el que expone presuntos actos de violencia política en razón de género .

En las cuentas de redes sociales de un reportero y en las propias del edil morenista, Martínez expresó comentarios considerados fuera del debate político y que, desde la perspectiva de la emecista, constituyen violencia verbal, simbólica, psicológica y mediática, con el fin de ridiculizar y minimizar el rol de la dirigente partidista.

“El decir que la presidenta de un instituto político está ‘desaquehacerada’ y que lo que suceda o haga lo deciden otras personas y no ella, son expresiones abiertamente misóginas y machistas, utilizadas por quienes han intentado poner a la mujer en segundo plano en todos los ámbitos”.

En el escrito, Mirza Flores solicita medidas cautelares para el retiro inmediato de las publicaciones denunciadas, así como medidas de no repetición y tutela preventiva . Además, pide que el regidor se someta a un curso de reeducación para personas agresoras por violencia en razón de género.

Presentan queja por periódico de Mery Gómez

Adicionalmente, Mirza Flores presentó un nuevo recurso en contra de la diputada federal de Morena por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, por la promoción de su nombre e imagen mediante la distribución de un periódico impreso en el Centro de Guadalajara, lo que la emecista consideró como actos anticipados de campaña.

“Nuevamente venimos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a presentar un recurso en contra de la diputada Merilyn Gómez porque, una vez que la denunciamos por estar pintando bardas y haciéndose promoción personalizada con su nombre fuera de tiempo, ahora también reparte un periódico promoviendo nuevamente su nombre y su imagen”.

SV