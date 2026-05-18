Mery Pozos niega campaña anticipada tras señalamientos

La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, confió en que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) deseche las quejas presentadas por Movimiento Ciudadano, en las que se le acusa de actos anticipados de campaña. Asimismo, explicó que dichos señalamientos han sido recurrentes e infundados .

Este lunes, la coordinadora estatal emecista, Mirza Flores, denunció ante el IEPC a la legisladora, así como a la diputada local Itzul Barrera y al regidor de Guadalajara, José María "Chema" Martínez, por presuntos actos anticipados de campaña debido a las pintas de bardas con supuesta propaganda.

Por ello, Gómez Pozos criticó que los supuestos ciudadanos que han clausurado las bardas, sospechosamente, no lo hacen con aquellas relacionadas con MC. Además, señaló que se trata de personas que aparecen sistemáticamente en programas de política y que promueven redes “anti-Morena” activas .

La morenista se mostró confiada en que dichas acusaciones serán desechadas y reiteró que las bardas con su nombre tienen el propósito de dar a conocer su casa de enlace, la cual, según señaló, responde a la obligación de todos los legisladores de mantener oficinas abiertas a la comunidad.

Por otro lado, Mery Pozos advirtió que la actual administración municipal de Guadalajara maneja un presupuesto histórico superior a los 13 mil millones de pesos , recursos que, consideró, no se reflejan en mejoras de seguridad, aseo, alumbrado y mantenimiento de calles. Incluso, afirmó que dichos recursos son mal utilizados y presentan señales de corrupción en su aplicación.

Puso como ejemplo que los tapatíos reciben 10 mil millones de pesos extra de forma directa mediante los programas de bienestar, entre becas, pensiones y otros apoyos.

Finalmente, la legisladora morenista aseguró que las reacciones tanto de la dirigencia naranja como de la alcaldía tapatía derivan de la preocupación gubernamental por la creciente aceptación del movimiento morenista. Por ello, afirmó que existe una exigencia hacia los funcionarios de MC para atacar a Morena.

SV