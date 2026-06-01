Servicio de transporte público mejorará en la segunda mitad de 2026: Setran

Con la contratación de más conductores para poner en circulación las unidades que están detenidas, el titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz, afirmó que a partir del segundo semestre de este año el servicio de transporte público mejorará en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en los municipios al interior de Jalisco. Luego del aumento en la tarifa al pasar de 9.50 a 11 pesos, una de las quejas principales de los usuarios es la disponibilidad de autobuses en buenas condiciones, señaló.

"Las mejoras para este año las empezaremos a palpar a partir del segundo semestre, cuando se contraten más conductores. A ver, al día de hoy todas las encuestas que tenemos de diferentes espacios, incluyendo, por ejemplo, Jalisco Cómo Vamos, el tema es autobuses nuevos, con buenas características, con buena calidad. Se quedan algunos parados por falta de conductores", comentó.

Indicó que se trata de un proceso de convocatoria, contratación y capacitación de personal que puede tomar tiempo. Aseguró que el déficit de conductores es la causa por que parte de los usuarios del transporte público denuncian esperas prolongadas y falta de rutas.

El secretario enfatizó que la carencia de choferes no es exclusiva de Jalisco, sino que es un problema que se replica a nivel nacional después de la pandemia por Covid-19. "Pero estamos seguros que a fin de año tendremos más flota, más completa de la que hoy se encuentra operando en la ciudad y en el Estado de Jalisco".

Inundaciones e incidentes derivados del temporal también afectan el servicio que brindan los camiones, afirmó el secretario. Además, advirtió que sin infraestructura exclusiva para el transporte público, no se puede garantizar la puntualidad de las unidades.

"Por ejemplo, anoche que hubo una tormenta, hubo inundación y todo mundo llegamos tarde a casa, pues son todas las modalidades las que se ven afectadas ante un encharcamiento, un árbol caído, un poste o semáforos que fallan, pero ese es otro tipo de situaciones. La ciudad de Guadalajara es compleja. Cuando no hay infraestructura como lo que hoy presentamos de Línea 5, exclusiva para el transporte público, no hay forma de garantizar puntualidad porque ahí todas las modalidades se ven afectadas" , mencionó.



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