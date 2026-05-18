La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) a servidores públicos del partido Morena por presuntos actos anticipados de campaña.

Las personas denunciadas son la diputada local Itzul Barrera, la diputada federal Merilyn Gómez Pozos y el regidor de Guadalajara, José María "Chema" Martínez, a quienes Mirza Flores denunció ante el organismo electoral.

"Están violando los preceptos de la ley electoral en materia de actos anticipados de campaña, están violando las reglas que dicha ley pone a los partidos políticos para que se puedan hacer promoción personal. No solamente no respetan la ley, no respetan ni siquiera lo que les pidió su coordinadora, su presidenta de partido" , dijo.

Te puede interesar: Madres buscadoras encuentran hornos clandestinos en Lagos de Moreno

Flores reclamó que la pinta de bardas atribuida a los morenistas "está fuera de tiempo del proceso electoral", señalando además otras actividades llevadas a cabo por los morenistas denunciados, como son ruedas de prensa.

"Se están haciendo promoción personal de su imagen. Las ruedas de prensa que también llevan a cabo promocionando su imagen en lugares que ni siquiera son dirigentes ahí, es decir, fuera de su espacio territorial, que pudiera ser un pretexto. Tienen bardas pintadas".

No hay sanciones a partidos por actos anticipados de campaña desde 2021

La emecista espera que el IEPC atienda la petición, al acusar que incluso ciudadanos han clausurado pintas en bardas de los señalados.

Sin embargo, el IEPC informó vía transparencia que, entre el año 2021 y 2026, no hay sanciones impuestas a partidos políticos por actos anticipados de campaña tras haber recibido quejas tramitadas y como parte de procedimientos sancionadores especiales o procedimientos sancionadores ordinarios.

El IEPC aclaró que se remite al Tribunal Electoral del Estado "el expediente, al ser esta autoridad la competente para resolver sobre el procedimiento sancionador especial".

Sobre este punto, Mirza Flores dijo que "esperaría que el IEPC en esta ocasión siente un precedente por respeto a la ciudadanía, pero sobre todo, por respeto a la ley".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB