IEPC: Órganos electorales respaldan reservar municipios donde contiendan exclusivamente mujeres

Pese a los avances logrados en el ámbito político y democrático, a partir de acciones afirmativas en Jalisco la paridad sustantiva aún no se alcanza en el ámbito municipal, consideró la consejera presidenta del IEPC Jalisco, Paula Ramírez Höhne, pues 49 de los 125 municipios nunca han sido gobernados por una mujer en más de 200 años de vida republicana.

Así lo expresó durante la inauguración del foro "Paridad y representación política de las mujeres en gobiernos municipales", en el que consejerías de los órganos electorales de Hidalgo, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Jalisco compartieron experiencias, criterios jurisdiccionales y modelos implementados en distintas entidades del país para avanzar hacia la paridad sustantiva, particularmente mediante la reserva de municipios para la postulación exclusiva de mujeres.

Actualmente solo 49 municipios tienen una alcaldesa mujer en Jalisco, es decir, apenas el 39% de todo el Estado. Y a nivel nacional, solo cuatro entidades del País tienen más municipios gobernados por mujeres que por hombres.

La presidenta del IEPC, quien añadió, a nivel nacional, las mujeres encabezan apenas el 30 por ciento de los gobiernos municipales, señaló que estas cifras reflejan una deuda histórica con las mujeres, y justifican la implementación de medidas afirmativas más robustas, como los lineamientos aprobados por el IEPC Jalisco desde junio del año pasado para regular la postulación paritaria e incluyente de candidaturas rumbo al proceso electoral 2026-2027.

Entre ellos, destacó la reserva de ocho municipios (Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán) para candidaturas encabezadas exclusivamente por mujeres, resultado de un análisis técnico y jurídico basado en criterios de competitividad, población y contexto político.

Comparan acciones afirmativas de otras entidades

Durante el foro, la consejera electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana señaló que, aunque en Morelos aún existen resistencias y retos para avanzar hacia una paridad sustantiva, el estado ha logrado consolidar reformas y acciones afirmativas orientadas a garantizar un mayor acceso de las mujeres a las presidencias municipales.

Explicó que actualmente la legislación local de Morelos se contempla la reserva de 11 municipios para candidaturas exclusivamente encabezadas por mujeres, bajo criterios poblacionales y de competitividad, además de incorporar elementos de interseccionalidad y participación indígena. Dichas medidas, dijo, buscan revertir las brechas históricas de representación, pues actualmente solo cinco de los 36 municipios son gobernados por mujeres, y advirtió que los bloques de competitividad por sí solos no han sido suficientes para asegurar resultados efectivos en el acceso de las mujeres al poder municipal.

Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, explicó que de igual forma la entidad construyó una acción afirmativa basada en criterios históricos para garantizar el acceso de las mujeres a las presidencias municipales, a partir de una investigación que identificó inicialmente 20 municipios que nunca habían sido gobernados por una mujer electa democráticamente.

Tras una amplia cadena de impugnaciones y la intervención de los tribunales electorales, el análisis se amplió hasta 1947 (año en que se reconoció el voto de las mujeres en elecciones municipales), lo que permitió incrementar a 27 los municipios reservados exclusivamente para candidaturas de mujeres, incluidos 10 municipios indígenas.

González Escalona destacó que esta medida permitió pasar de 15 a 41 municipios gobernados por mujeres en Hidalgo, elevando la representación femenina del 17 al 48 por ciento, aunque reconoció que aún existen retos para consolidar la interseccionalidad, fortalecer el acceso efectivo al poder y convertir estas acciones afirmativas en disposiciones permanentes dentro de la legislación electoral.

En su intervención, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, María José Torres Hernández, destacó que el avance de las acciones afirmativas en favor de las mujeres ha sido posible gracias a la organización de la sociedad civil, particularmente de mujeres indígenas que impulsaron un litigio estratégico para exigir la reserva de municipios donde nunca había gobernado una mujer.

Explicó que, en Nayarit, entre 1990 y 2021 fueron electos 199 hombres y solo 21 mujeres como presidentas municipales, además de que ocho municipios nunca habían sido encabezados por una mujer. Además, en un contexto histórico para Nayarit, tras la intervención del tribunal electoral, se logró reservar el municipio de El Nayar para una candidatura de mujer indígena, medida que posteriormente fue confirmada por la Sala Regional Guadalajara.

Añadió que, aunque entre 2021 y 2024 el número de presidentas municipales pasó de ocho a siete, las acciones implementadas permitieron que municipios que nunca habían sido gobernados por mujeres eligieran por primera vez a una presidenta municipal.

Durante el foro también intervino el consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emmanuel Ávila González, quien explicó que en Tlaxcala las acciones afirmativas para garantizar la paridad en presidencias municipales de igual forma que en Hidalgo, partieron de un diagnóstico histórico que evidenció una baja representación de mujeres en los gobiernos locales.

El consejero del OPLE de Tlaxcala señaló que, entre 1953 y 2024, más de mil 200 hombres habían sido electos presidentes municipales, frente a solo 60 mujeres, además de que 26 de los 60 municipios del estado nunca habían sido gobernados por una mujer.

Ante este panorama, el instituto aprobó lineamientos para reservar 10 municipios exclusivamente para candidaturas encabezadas por mujeres, medida que permitió incrementar de nueve a 17 el número de presidentas municipales electas en el proceso 2023-2024. Añadió que las impugnaciones promovidas contra esta acción afirmativa fueron confirmadas por las autoridades jurisdiccionales, al considerar que las medidas temporales en favor de las mujeres no constituyen discriminación, sino mecanismos válidos para garantizar la igualdad sustantiva.

Sostienen la reserva de 8 municipios de Jalisco solo para candidatas mujeres

Ante este contexto, la consejera electoral estatal, Miriam Gutiérrez, destacó que la acción afirmativa aprobada en Jalisco para reservar ocho municipios exclusivamente para candidaturas de mujeres busca generar un impacto inmediato en la redistribución del poder político municipal, al tratarse de espacios donde se toman decisiones sobre presupuesto, seguridad, desarrollo urbano y políticas públicas.

La consejera del IEPC Jalisco, Miriam Gutiérrez señaló además que la medida tiene un impacto simbólico y cultural profundo, pues permite que niñas y jóvenes visualicen a las mujeres gobernando municipios históricamente encabezados por hombres, al tiempo que incentiva a los partidos políticos a fortalecer liderazgos femeninos y construir cuadros competitivos de mujeres.

Al presentar las conclusiones del foro, la consejera electoral del IEPC Jalisco, Melissa Amezcua Yépiz, señaló que, tras escuchar las experiencias expuestas por las autoridades electorales participantes, la discusión permitió concluir que la paridad debe centrarse no solo en el número de mujeres postuladas, sino en su acceso real a los espacios de poder.

Asimismo, se destacó que, aunque las reglas de paridad han significado avances importantes, persisten obstáculos para que las mujeres gobiernen municipios con mayor relevancia política, por lo que las acciones afirmativas reforzadas representan mecanismos orientados a garantizar una igualdad sustantiva. De igual forma, se subrayó que estas medidas constituyen herramientas constitucionales para corregir desigualdades históricas y fortalecer una democracia más incluyente.

MF