Jalisco castigará con hasta 8 años de prisión por difundir contenido sexual creado con IA

El Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes difundan contenido sexual generado mediante inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona afectada.

Se trata de una modificación al artículo 176 Bis 3 del Código Penal estatal, impulsada por la bancada de Hagamos.

La reforma tiene como objetivo incluir expresamente como delito los contenidos de naturaleza sexual creados íntegramente mediante inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona representada, conocidos como deepfakes. De esta manera, quien manipule o altere imágenes mediante esta tecnología o mediante inteligencia artificial podría ser acreedor a una pena de uno a ocho años de prisión, además de una multa .

Según explicó la bancada de Hagamos, el propósito de la reforma es defender la dignidad, la intimidad y la vida privada de cualquier persona que pueda ser víctima de este tipo de agresión digital.

Asimismo, argumentan que entre las consecuencias documentadas de estas prácticas se encuentran la vergüenza, la ansiedad, la depresión y la exposición pública de las víctimas. Añaden que los daños pueden agravarse cuando la tecnología se convierte en un instrumento de extorsión, es decir, cuando una persona recibe en su teléfono celular contenido falso acompañado de una exigencia bajo la amenaza de difundirlo masivamente.

De acuerdo con la fracción parlamentaria, las mujeres se encuentran entre las principales víctimas de este tipo de conductas y enfrentan este riesgo de manera desproporcionada, por lo que la reforma también tiene una dimensión central de protección frente a la violencia de género.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, consideró que la iniciativa fue impulsada para proteger la dignidad de las víctimas.

"Jalisco no podía seguir observando cómo la inteligencia artificial se utilizaba para agredir a las mujeres mientras la ley tenía las manos atadas. Planteamos esta reforma porque la dignidad de las víctimas no puede esperar a que la tecnología sea comprendida por el Código Penal", señaló.

De acuerdo con Hagamos, la reforma amplía el alcance de la denominada Ley Olimpia , que ya sanciona la difusión no consentida de imágenes o videos sexuales manipulados o alterados.

Existen antecedentes de este tipo de casos. En 2024, en Córdoba, Argentina, un joven de 19 años generó y publicó imágenes pornográficas falsas de sus compañeras de escuela. Ante la ausencia de un tipo penal específico, el fiscal tuvo que encuadrar la conducta en el delito de "lesiones graves calificadas por violencia de género".

Asimismo, en San Jerónimo Sud, Santa Fe, un hombre fue acusado de crear y difundir imágenes falsas de contenido sexual de alrededor de 80 mujeres. En ese caso, la jueza tuvo que recurrir al delito de injurias al no contar con una figura legal específica para sancionar la conducta. Según la bancada de Hagamos, Jalisco no esperará a llegar a ese punto.

SV