El Comité Estatal de Morena Jalisco, encabezado por la presidenta Erika Pérez García, reafirmó este lunes 01 de junio del 2026 su compromiso con el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al celebrar el segundo aniversario de la victoria electoral.

“El día de ayer, desde tierras jaliscienses, nuestro movimiento demostró que la esperanza sigue organizada”, refirió Pérez García en un evento.

Para la presidenta del Comité Estatal de Morena Jalisco, el proyecto de la Cuarta Transformación representa una nueva forma de gobernar con sensibilidad social y honestidad, algo que celebró, sobre todo por la "visión humanista" que, consideró, tiene la propuesta de Sheinbaum.

“Por eso, desde Morena Jalisco lo decimos con claridad: nuestro estado merece vivir una etapa nueva de justicia, bienestar y honestidad. Hoy se gobierna con una visión humanista donde el pueblo es el centro. ¡Hagamos que este horizonte llegue a cada rincón de Jalisco!", indicó.

El senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños, por su parte, resaltó el impacto positivo de las políticas federales en la economía de Jalisco; destacó como puntos a destacar la austeridad, las finanzas sanas y el modelo de economía global de la 4T.

“Jalisco, siendo uno de los estados más dinámicos y más productivos de la República, se ve directamente beneficiado por la estabilidad macroeconómica y el impulso de la infraestructura del gobierno. La vocación industrial, con especial énfasis en la electrónica en semiconductores, encuentra en un terreno fértil gracias las políticas de la cuarta transformación, las cuales han propiciado inversiones históricas en nuestro estado, a pesar de la severa adversidad y la miopía de la administración local”, mencionó Lomelí.

Entre algunos proyectos que impulsarán a Jalisco, el senador mencionó el tren de pasajeros y de carga que pasarán por la entidad, el desarrollo del corredor del Pacífico, el programa de mantenimiento carretero y los proyectos de tecnificación del agua.

Para finalizar, Lomelí denunció el caso de la jueza Ana Patricia Rosas Vivar, que luego de participar como conferencista en un evento del partido fue removida de Tlajomulco a un juzgado de Ameca, y a pesar de que se amparó, expresó, no la han reinstalado.

JM