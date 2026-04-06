Diputada Gaby Cárdenas urge a proteger el Bosque El Centinela; pide estrategia integral

Gaby Cárdenas, diputada de Zapopan por Movimiento Ciudadano, recordó que hace 8 años impulsó junto con habitantes de este municipio acciones para que el Bosque El Centinela y las Cañadas de San Isidro fueran declaradas Áreas Naturales Protegidas, algo que no ha ocurrido a pesar de que estas zonas tan importantes para el equilibrio ambiental metropolitano están en riesgo.

¿Qué dijo Gaby Cárdenas sobre la situación del Bosque El Centinela?

A través de un comunicado oficial, Gaby Cárdenas llamó a articular esfuerzos entre el Congreso, autoridades municipales y estatales, así como la sociedad civil, para avanzar en la creación de una estrategia integral que garantice la vigilancia y cuidado permanente del bosque.

Cárdenas resaltó que entre las acciones más urgentes que se necesitan para proteger a El Centinela se encuentran el ordenamiento territorial, restauración ambiental y mecanismos de participación ciudadana ; sin embargo, esta petición aún está pausada en el Congreso local.

“Proteger El Centinela no es solo una decisión legal, es una tarea continua que requiere coordinación, seguimiento y corresponsabilidad. Lo que está en juego no es un trámite, es la capacidad de la ciudad para sostener su equilibrio ambiental en los próximos años. Es una demanda que ha estado presente en la comunidad y que hoy sigue sin resolverse”, sostuvo Gaby Cárdenas.

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¿Qué se sabe de la iniciativa para declarar al Bosque El Centinela como Área Natural Protegida?

De acuerdo con el equipo de Gaby Cárdenas, hace unos días la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la iniciativa de decreto enviada por el Ayuntamiento de Zapopan para declarar a El Centinela como Área Natural Protegida bajo la categoría de Parque Ecológico Municipal con una extensión superior a las 254 hectáreas; sin embargo, el dictamen permanece pendiente de votación en el Pleno.

“Después de años de trabajo, apenas se aprobó en comisión. Lo que sigue es que pase al Pleno y se apruebe como un asunto de vital importancia; no podemos seguir postergándolo, menos cuando se acerca la temporada de incendios”, lamentó Cárdenas, quien recordó que este bosque ha sufrido desde invasiones hasta incendios forestales que han deteriorado sus condiciones ambientales.

Para Gaby Cárdenas, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado el descuido en que se encuentra El Centinela, la protección del bosque y las zonas de Las Cañadas no puede limitarse a una figura legal, sino que requiere acciones sostenidas que garanticen su conservación en el tiempo y una gestión integral del territorio.

“La protección de El Centinela es una responsabilidad compartida que exige coordinación, continuidad y visión de largo plazo”, afirmó la legisladora de Movimiento Ciudadano.

JM

