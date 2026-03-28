Sofocan incendio forestal en el Bosque El Centinela

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en conjunto con brigadistas del lugar, logró sofocar un incendio forestal registrado dentro del Bosque El Centinela, donde las llamas afectaron alrededor de tres hectáreas del Área Natural Protegida.

El comandante de la región Sur de la dependencia, Enrique Limón González, explicó que el incendio se originó en maleza y hojarasca. La superficie afectada se concentró en dos puntos distintos, con daños en algunos árboles, aunque actualmente el siniestro se encuentra controlado y sin riesgo de propagación hacia zonas habitacionales.

Autoridades controlan incendio en el Bosque El Centinela

“Ya es únicamente la emanación de humo de lo que es el residuo de la quema de los árboles. Ya está debidamente controlado, ya está debidamente cerrado lo que es el incendio, ya no hay ningún riesgo de propagación. Se queda una unidad de bomberos forestales de aquí de la zona en el resguardo y en alerta por si hay una reignición”, señaló.

No se reportaron personas lesionadas tras los hechos, y hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

CORTESÍA/PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

Jalisco suma 244 incendios forestales en lo que va de 2026

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en lo que va de 2026 se han registrado 244 incendios forestales en Jalisco, de los cuales dos permanecen activos en los municipios de Atotonilco el Alto y La Barca.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se contabilizan 80 siniestros, siendo Zapopan el municipio con mayor incidencia al concentrar 43 casos. Tan solo en la última semana, se reportaron 10 incendios forestales en la demarcación.

CORTESÍA/PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

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Por su parte, el Gobierno de Zapopan declaró al Bosque El Centinela como Área Natural Protegida bajo la categoría de Parque Ecológico Municipal, con el objetivo de resguardar más de 254 hectáreas, frenar el crecimiento urbano y preservar los servicios ambientales que ofrece esta zona.

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