Placas vehiculares: ¿A qué hora atienden las oficinas recaudadoras en AMG y en el interior de Jalisco?

Las oficinas recaudadoras del Gobierno de Jalisco mantienen horarios diferenciados para la atención de trámites vehiculares, entre ellos el cambio de placas, pago de refrendo y otros servicios relacionados con el padrón vehicular.

Con el objetivo de facilitar el acceso a estos servicios y evitar saturaciones, la autoridad estatal recordó a la ciudadanía cuáles son los horarios de atención tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como en el resto del estado.

Actualmente, las recaudadoras operan en un horario general que permite a los contribuyentes acudir de manera presencial para realizar diversos trámites administrativos vinculados a sus vehículos.

Horarios de atención en el Área Metropolitana de Guadalajara

En el Área Metropolitana de Guadalajara —que comprende municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto— las oficinas recaudadoras brindan atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Durante este periodo, los ciudadanos pueden realizar trámites como el canje de placas, pago de refrendo vehicular, reposición de tarjetas de circulación y consultas relacionadas con adeudos o actualizaciones en el padrón vehicular.

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación completa para agilizar el proceso y evitar filas prolongadas, especialmente en temporadas donde aumenta la demanda de trámites vehiculares.

Horario de atención en el interior del Estado

Para las oficinas ubicadas fuera del Área Metropolitana, es decir, en municipios del interior de Jalisco, el horario de atención también se mantiene de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunas recaudadoras pueden registrar variaciones menores dependiendo de la capacidad operativa de cada región.

Estas oficinas atienden a contribuyentes de diversas localidades, por lo que se recomienda verificar previamente la ubicación de la recaudadora más cercana y considerar tiempos de traslado.

Trámites que se pueden realizar

Entre los servicios más solicitados en las recaudadoras se encuentran:

Cambio o canje de placas vehiculares

Pago de refrendo anual

Alta o baja de vehículos en el padrón estatal

Reposición de tarjeta de circulación

Actualización de datos del propietario

En el caso específico del cambio de placas, las autoridades han recordado que quienes cumplan con los requisitos establecidos pueden realizar el trámite directamente en ventanilla, siempre que presenten la documentación correspondiente.

Recomiendan no dejar los trámites para el último momento

Ante el incremento de usuarios en temporadas de vencimiento de plazos, la Secretaría de la Hacienda Pública ha exhortado a la población a realizar sus trámites con anticipación. Esto permite evitar filas largas y facilita una mejor distribución de la atención en las oficinas recaudadoras.

Además, acudir con tiempo suficiente ayuda a prevenir recargos, multas o sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de obligaciones vehiculares en el estado.

EE