Zapopan alcanza inversión histórica en obra pública

Zapopan consolida una de las etapas de inversión en infraestructura más relevantes de su historia reciente, con una cartera de obras estratégicas que quedarán concluidas e inauguradas a lo largo de 2026.

Entre los proyectos emblemáticos se encuentran el Hospitalito Sur, el paso superior vehicular en avenida Patria y Universidad, la Colmena de Lomas del Centinela y la renovación integral del Centro Histórico del municipio.

De acuerdo con el Gobierno de Zapopan, en los últimos 10 años se han destinado alrededor de 14 mil millones de pesos a proyectos de infraestructura urbana, cifra que posiciona al municipio en el tercer lugar a nivel nacional en inversión pública. Para 2026, la bolsa destinada a obra pública asciende a mil 419 millones 574 mil 898 pesos.

El director de Obras Públicas e Infraestructura, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que este presupuesto prioriza la recuperación de espacios públicos y la atención de obras estratégicas en colonias y delegaciones.

“No estamos haciendo soluciones momentáneas; todos los proyectos vienen con gestión social, seguimiento técnico y estudios que garantizan su viabilidad y funcionalidad”, subrayó.

Sobre el paso superior vehicular, el funcionario detalló: “Esperamos que a finales de marzo esté operando al cien por ciento el cruce de avenida Patria y Universidad, acompañado de infraestructura de espacio público y un parque lineal de casi dos kilómetros”. Añadió que el Hospitalito Sur tendrá su inauguración prevista a mediados de febrero.

Al paquete de obras se suma la continuidad de Escuelas con Estrella, ampliación de banquetas, renovación de plazas públicas, unidades deportivas, el Museo Arqueológico de Occidente y avances del Gran Parque Sur, priorizados mediante Presupuesto Participativo municipal y planeación zonal.