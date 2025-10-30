El día de ayer, en el marco del Día Internacional de los Cuidados, la legisladora de Movimiento Ciudadano llamó a empresas, autoridades, comunidades y familias a construir juntos una sociedad corresponsable, en donde se reconozca el cuidado no como una carga, sino como una inversión social y un motor de bienestar.

La diputada aseguró que uno de los retos a cumplir es el construir una nueva cultura social, donde el trabajo de quienes cuidan sea reconocido, remunerado y compartido entre todos los sectores sociales.

Con esto se busca el visibilizar el trabajo ejercido por 1.7 millones de mujeres jaliscienses que dedican buena parte de su vida al cuidado de niñas, niños, adultos mayores o familiares enfermos, lo que representa un total de 170 millones de horas semanales de trabajo no remunerado.

Gaby Cárdenas destacó que Jalisco marca la pauta nacional al haber establecido por ley un Sistema Integral de Cuidados, además de reformar el artículo 4° de la Constitución local para reconocer el derecho al cuidado como parte esencial del bienestar.

También resaltó la aprobación de la Ley de Autismo, programas de apoyo a familias con personas enfermas de cáncer o enfermedades renales, y la creación de una dirección de inclusión social y económica.

Previo a concluir con su intervención, la diputada se comprometió a seguir impulsando en el Congreso de Jalisco una agenda legislativa y presupuestal con perspectiva de género y derechos humanos.

CT