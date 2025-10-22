SIAPA ofrece 100% de descuento en recargos para quienes regularicen su cuenta

Con el objetivo de apoyar a los usuarios que tienen adeudos pendientes y facilitar su regularización, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) mantiene vigente su programa de descuentos que ofrece el 100% de condonación en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución, siempre que el pago se realice en una sola exhibición.

Esta medida busca que más personas puedan ponerse al corriente en sus cuentas y dejar su saldo en ceros, evitando así que los recargos sigan acumulándose.

Para quienes no puedan cubrir el total de su adeudo en un solo pago, el organismo también ofrece la opción de convenir un pago en parcialidades, con un descuento del 75% sobre los recargos.

El SIAPA recordó que todos los trámites deben realizarse de forma personal en cualquiera de sus centros operativos o sucursales, donde los pagos pueden efectuarse en efectivo o con tarjetas bancarias de crédito y débito.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y en el Centro Operativo González Gallo, también se brinda servicio los sábados de 8:00 a 13:00 horas. La ubicación de las sucursales puede consultarse en el portal oficial www.siapa.gob.mx/sucursales.

Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse a la línea SIAPATEL (33 3668 2482), disponible las 24 horas, o consultar las redes sociales oficiales del organismo: Facebook: Siapagdl y X: @siapagdl.

Finalmente, el SIAPA advirtió que no realiza cobros ni convenios de pago a domicilio, por lo que exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude ante la Contraloría interna al teléfono 33 3837 4200, extensión 4015, al correo contraloria@siapa.gob.mx, o en cualquier agencia del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado.

MF