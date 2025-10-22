El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México y una de las expresiones culturales más reconocidas en el mundo, año con año, el 1 y 2 de noviembre, las familias mexicanas se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos, en una celebración que combina elementos indígenas y católicos, y que refleja la profunda relación del pueblo mexicano con la vida, la muerte y la trascendencia.

Más que un acto de duelo, el Día de Muertos es una fiesta de identidad y continuidad, en la que los altares, las flores de cempasúchil, el pan de muerto, las velas y las calaveras de azúcar se convierten en símbolos de cariño, respeto y recuerdo.

Conmemorar esta fecha cada año no solo mantiene viva una tradición ancestral, sino que también refuerza los lazos familiares y comunitarios, transmitiendo a las nuevas generaciones el valor de recordar y celebrar la vida de quienes ya no están físicamente, pero permanecen en la memoria colectiva.

En este sentido, Guadalajara ya se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año: el Festival del Día de Muertos 2025, que reunirá recorridos, desfiles, procesiones y actividades culturales para rendir homenaje a la tradición mexicana de honrar a los que ya partieron.

A continuación compartimos detalladamente las actividades que se tienen pensadas en el corazón de la ciudad y a los que podrás acudir del 24 de octubre al 6 de noviembre con motivo de mantener viva una tradición tan mexicana.

¿Qué eventos habrá en Guadalajara para celebrar el Día de Muertos?

El programa de actividades comenzará el 24 de octubre con el recorrido “Explora los secretos del Mictlán”, los interesados deberán registrarse a las 17:30 horas en el Módulo de información turística, Plaza Guadalajara para iniciar el recorrido en punto de las 18:00, evento que estará ofreciendo una experiencia inmersiva inspirada en el inframundo de la mitología mexica.

El 25 de octubre llegará uno de los momentos más esperados: el Desfile del Día de los Muertos, que se realizará a las 18:00 horas, con carros alegóricos, catrinas gigantes y comparsas que llenarán de color y música las calles del centro tapatío.

Las actividades continuarán el 27 de octubre con el recorrido “Personajes famosos y sus mascotas” a las 17:30 horas, seguido del recorrido “Tradiciones del Día de los Muertos” el 29 de octubre, en el mismo horario.

Durante los días 30 y 31 de octubre, se realizará un recorrido de leyendas con altares y música en vivo a partir de las 9:30 horas, mientras que el 31 de octubre, a las 17:50 horas, se presentará la actividad “La evolución del Día de Muertos y sus altares”, ideal para quienes desean conocer el trasfondo histórico y simbólico de esta festividad.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se llevará a cabo la Procesión de Ánimas a las 19:00 horas, una experiencia solemne y artística que recuerda el tránsito de las almas hacia el más allá.

Finalmente, el festival cerrará el 5 y 6 de noviembre con el recorrido “Panteón de Mezquitán”, a las 18:00 horas, una actividad tradicional que invita a recorrer uno de los cementerios más emblemáticos de Guadalajara, acompañado de relatos y leyendas locales.

INSTAGRAM/@tequiero.guadalajara

YC