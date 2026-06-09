Detectan y aseguran tomas clandestinas de combustible en Zapotlanejo

Los aseguramientos de tomas clandestinas de combustible, delito conocido como huachicol, siguen presentándose en Jalisco. Ahora fue la Secretaría de Seguridad del Estado quien informó de dos tomas clandestinas de combustible en el municipio de Zapotlanejo, las cuales fueron clausuradas.

Fue durante un patrullaje en el marco del operativo para combatir el robo de hidrocarburo o "huachicol", que elementos de la Policía de Jalisco, DEFENSA, Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex hicieron el hallazgo y la clausura.

Luego de inspeccionar varios tramos del poliducto Salamanca-Guadalajara, en el kilómetro 217, a la altura del poblado Potrero Negro, en aquel municipio, el convoy de las distintas corporaciones de seguridad detectó indicios de tierra removida y olor a hidrocarburo.

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Al revisar el punto, corroboraron que en el lugar había dos tomas clandestinas, las cuales quedaron bajo la custodia de los elementos del Ejército Mexicano para su inhabilitación por parte de la empresa petrolera paraestatal.

Además, se llevó a cabo una inspección en los alrededores de la zona, razón por la cual los oficiales federales y estatales detectaron una pipa que estaba abandonada en el cruce de La Paz y Cuchillas y en cuyo interior había aproximadamente 25 mil litros de combustible, lo cual fue asegurado por los elementos de la Guardia Nacional.

En ese mismo punto, elementos de la Policía Regional observaron en aparente abandono una camioneta pick up Chevrolet S-10 en color rojo, sin placa de circulación, y con reporte de robo de junio de 2023.

De estos hallazgos fueron notificados agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado para el inicio de las investigaciones.

Apenas el pasado 29 de mayo se dio uno de los últimos hallazgos de hidrocarburo robado, esto en el municipio de Ayotlán.

Jalisco ocupa los primeros lugares en aseguramientos de huachicol, sobre todo en el municipio de Degollado, el cual ocupa el primer lugar nacional.

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MB