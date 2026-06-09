Si vives en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), hoy no puedes salir de casa sin tu paraguas. La influencia de la tormenta tropical “Boris” traerá lluvias intensas y vientos fuertes este martes 9 de junio , afectando tu regreso a casa. Aquí te decimos a qué hora comenzarán las precipitaciones.

¿Qué esperar del clima este martes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso importante y urgente para toda la región central de Jalisco. Se espera que las condiciones climáticas cambien drásticamente durante la segunda mitad del día de hoy.

Las temperaturas se mantendrán en un rango templado a cálido durante la mañana y gran parte de la tarde. La mínima registrada fue de 18 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados.

A pesar del calor moderado que se sentirá al mediodía, el ambiente se percibirá bastante bochornoso debido a los altos niveles de humedad. Esta sensación térmica es el preámbulo perfecto para las tormentas que se avecinan.

Los cielos comenzarán a nublarse progresivamente en toda el Área Metropolitana de Guadalajara conforme avance el reloj. Este fenómeno visual es una consecuencia directa de las densas bandas nubosas que arrastra el sistema meteorológico actual.

La influencia de la tormenta tropical “Boris”

El principal responsable de este cambio brusco en el clima es la tormenta tropical “Boris”, que tras tocar tierra este día se degradó a depresión tropical . Este ciclón se desplaza por el Océano Pacífico y sus efectos ya se sienten con fuerza en el occidente del país.

Aunque el ojo del ciclón no impactará directamente a la ciudad, su amplia circulación ciclónica inyecta humedad constante. Esto genera las condiciones ideales para el desarrollo de tormentas eléctricas severas durante las próximas horas.

Las autoridades de Protección Civil advierten sobre posibles rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 42 kilómetros por hora. Es fundamental asegurar objetos sueltos en techos y balcones para evitar accidentes en el hogar.

Además de los fuertes vientos, se pronostica una alta probabilidad de chubascos intensos en zonas específicas de la metrópoli. Los conductores deben extremar precauciones al volante para evitar derrapes peligrosos en el pavimento mojado.

Municipios aledaños como Zapopan y Tlaquepaque también experimentarán estas condiciones climáticas adversas. En estas zonas urbanas, la probabilidad de lluvia alcanza hasta un 90 por ciento, especialmente durante el transcurso de la noche.

¿A qué hora comenzará a llover?

La pregunta que todos los tapatíos se hacen tiene una respuesta clara según los modelos meteorológicos recientes. Las primeras precipitaciones aisladas podrían registrarse a partir de las 16:00 horas en diversos puntos de la ciudad .

Sin embargo, el momento más crítico para los habitantes llegará un poco más tarde durante la jornada. Se estima que alrededor de las 19:00 horas las lluvias se intensifiquen , coincidiendo exactamente con la hora pico del tráfico.

El periodo de mayor riesgo y acumulación de agua en las calles ocurrirá durante la noche. Entre las 22:00 horas y la medianoche, las tormentas alcanzarán su punto máximo de intensidad con constante actividad eléctrica.

Ante este panorama lluvioso, es altamente recomendable consultar el Mapa Único de Inundaciones de la ciudad. Identificar las zonas de riesgo te permitirá planear rutas alternas seguras y llegar sin contratiempos a tu destino final.

Mantente informado a través de los canales oficiales y no subestimes la fuerza de la naturaleza hoy. Prepararte con anticipación será tu mejor herramienta para enfrentar el clima de este martes en la capital tapatía.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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