El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) dio a conocer su postura sobre la suspensión de clases y actividades del sector público durante la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026.

En un comunicado el organismo empresarial se refirió a los anuncios realizados por las autoridades estatales que informaron esta mañana que el jueves 11 de junio se suspenderán las clases y las actividades presenciales del sector público, con excepción de áreas esenciales como seguridad, Protección Civil, Bomberos y servicios de emergencia. Esta medida tiene como objetivo contribuir a la movilidad y facilitar los desplazamientos durante la jornada inaugural del Mundial.

"Es importante precisar que esta disposición no contempla la suspensión obligatoria de actividades para las empresas y centros de trabajo del sector privado en Jalisco. Por lo tanto, las actividades económicas podrán desarrollarse con normalidad, de acuerdo con las necesidades operativas de cada organización", aclaró el organismo que preside Luis Beas.

No obstante, considerando las posibles afectaciones en materia de movilidad y los ajustes que muchas familias deberán realizar debido a la suspensión de clases, desde Coparmex Jalisco recomendamos a las empresas valorar medidas de organización interna que contribuyan a mantener la continuidad operativa y faciliten los traslados de sus colaboradores, comentó el presidente de la organización.

Recomendaciones por parte de Coparmex Jalisco

Flexibilidad en horarios de entrada y salida.

Esquemas de trabajo remoto en aquellas funciones donde sea posible.

Planeación anticipada de reuniones, entregas y actividades operativas.

Comunicación oportuna con colaboradoras/es respecto a ajustes temporales derivados de condiciones de movilidad.

"Estas medidas son voluntarias y deberán implementarse conforme a las características y necesidades de cada empresa", dijo.

Coparmex Jalisco comentó que el Mundial representa una oportunidad histórica para Jalisco. Por ello, además de atender los retos logísticos que implica un evento de esta magnitud, es importante que las empresas continúen preparándose para aprovechar las oportunidades económicas que generará en sectores como turismo, comercio y servicios.

"Desde Coparmex Jalisco seguiremos compartiendo información y recomendaciones que permitan a las empresas operar con certeza, facilitar la movilidad de sus colaboradores y participar activamente en uno de los eventos internacionales más importantes para nuestro estado" , finalizó el comunicado.

NG