Aunque el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que se estarán suspendiendo actividades en el estado el próximo jueves 11 de junio debido a la celebración del partido inaugural del Mundial 2026, el mandatario afirmó que el transporte público no modificará sus rutas ni horarios de paso, a fin de no afectar al resto de la población que debe realizar sus actividades rutinarias.

"Quiero dejar muy claro que toda la parte de servicios de salud, de transporte público, de seguridad, de Protección Civil, todo va a trabajar ordinariamente", dijo Lemus Navarro.

Habrá ampliaciones de horario en rutas estratégicas

Así, en cuanto al servicio del transporte público, Lemus Navarro afirmó que, de hecho, los días que sea necesario se extenderá la operación de algunas rutas. Por ejemplo, la Secretaría de Transporte confirmó que el día del encuentro entre Corea y Chequia el servicio del Peribús se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada.

"Todo el transporte público, incluidas las líneas de Tren Eléctrico, todas las rutas de transporte público, van a trabajar ordinariamente. Esto tiene dos motivos principales: reducir los problemas de movilidad en la ciudad, facilitar la movilidad en la ciudad; y segundo, permitir también que las niñas y niños de Jalisco, maestras y maestros, con este asueto, puedan disfrutar del partido inaugural de la Selección Mexicana de Fútbol, que será en la Ciudad de México a la una de la tarde", señaló Lemus Navarro.

Siteur analiza extender operaciones por eventos mundialistas

Se espera que este martes por la tarde el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), responsable de las cuatro líneas del Tren Ligero, informe sobre posibles ampliaciones en sus horarios de servicio, considerando la realización del FIFA Fan Fest en Guadalajara y las actividades que se desarrollan en el Centro de Zapopan con motivo de la justa deportiva.

Lemus resalta el desempeño de la Línea 5 al aeropuerto

Por otra parte, también en materia de movilidad, el Gobernador de Jalisco destacó los resultados obtenidos durante los primeros días de operación de la Línea 5 del transporte público que conecta con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De acuerdo con el mandatario, el servicio ha funcionado sin contratiempos y ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

"La Línea 5 está jalando de maravilla. La verdad es que superó las expectativas iniciales. La línea ha trabajado sin contratiempos y a muchos usuarios del aeropuerto les estamos facilitando la vida. También el estacionamiento de plataformas está funcionando; el día de ayer se presentó un reporte donde encontramos que llegamos al doble de lo que nosotros esperábamos", aseveró.

Piden evitar taxis pirata en el aeropuerto

En este sentido, reiteró el llamado a las y los visitantes que llegan a la ciudad para que utilicen tanto la Línea 5 como el estacionamiento destinado a vehículos de plataforma y eviten contratar servicios irregulares conocidos como taxis pirata.

Lemus lamentó que estos operadores no puedan ser retirados directamente de las instalaciones sin la intervención de las autoridades federales, ya que incumplen con las disposiciones establecidas por la Federación y, además, representan un riesgo para los usuarios debido a prácticas engañosas y posibles actos de extorsión .

Promueven transporte regulado y gratuito para usuarios

"Hacemos un llamado a todos los usuarios del aeropuerto para que no caigan en las garras de estas personas que ofrecen falsos servicios de automóviles de plataforma. Invitamos a que utilicen los servicios de transporte que gratuitamente los van a llevar hasta el estacionamiento de plataformas. Es una medida que nos pone a la vanguardia; el aeropuerto de Guadalajara es el número uno a nivel nacional en resolver la problemática de los automóviles de plataforma", afirmó Lemus Navarro.

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