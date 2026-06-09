Más de 20 organizaciones y asociaciones civiles se han unido en un frente común que busca crear conciencia entre la población mexicana sobre las violencias cometidas contra las infancias, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, el abuso sexual infantil, la trata y la explotación sexual infantil, que se vuelven focos rojos especialmente de cara a la justa deportiva internacional que está por comenzar.

Las cifras son graves. De acuerdo con la información reunida por los organismos convocantes, 4 de cada 10 niños y 6 de cada 10 niñas podrían sufrir algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. A ello se suma que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Es así que estos entes han configurado un esfuerzo conjunto para el lanzamiento de una campaña denominada "Infórmate, Empatiza y Protege", con la cual se busca concientizar a la ciudadanía los gobiernos sobre la importancia que tiene el prestar atención a estas problemáticas, identificarlas, y lo más importante: prevenirlas.

Las organizaciones han referido que la realización de esta justa deportiva, si bien no es un motivante para que este tipo de delitos contra las infancias ocurra, sí abona a que existan condiciones para que ocurran, poniendo en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Representantes de las organizaciones tuvieron una videollamada para afinar los detalles de la campaña "Infórmate, Empatiza y Protege". ESPECIAL

Guillermo Velasco, presidente de "Por el Bien Común", una de las 20 asociaciones participantes, explicó que si bien la justa deportiva atraerá la atención nacional e internacional hacia temas como el turismo, la logística y el deporte, también es importante mantener la mirada en problemáticas que pueden agravarse durante eventos masivos ante el hecho de que los ojos estarán en otros ejes, y ante lo cual se requiere la observación y la participación de toda la sociedad.

"Es una problemática permanente que tenemos que visibilizar todo el tiempo. Pero efectivamente la coyuntura del Mundial, en donde además hay elementos y datos que lo pueden constatar así, en este tipo de eventos masivos e internacionales se incrementan los picos de esta práctica condenable a todas luces, del abuso sexual y de la trata de niños, niñas y adolescentes. Entonces la coyuntura se volvió para varias organizaciones una oportunidad muy importante para visibilizar, generar conciencia y también hacer un llamado a la sociedad en su conjunto a tomar cartas en un tema muy delicado y muy importante", dijo Guillermo Velasco.

Añadió que el fenómeno no se limita a los entornos relacionados con el Mundial, sino que ocurre de manera cotidiana y, en muchos casos, dentro de los espacios más cercanos a las víctimas, por lo que insistió en la necesidad de mantener una vigilancia permanente.

"Hay una estimación en donde siete de cada diez agresores sexuales son familiares o personas conocidas por las víctimas. ¿Qué quiere decir esto?, que se trata del entorno muchas veces familiar donde ocurren, de tal manera que se pierde de vista que no solo es el tema de la masificación. La coyuntura se presta para alzar la voz de un tema en donde la tendríamos que alzar recurrentemente", dijo.

Guillermo Velasco detalló que la campaña reúne recursos, materiales informativos y herramientas de prevención desarrolladas por las distintas organizaciones participantes, con el propósito de ampliar el número de personas involucradas en la protección de la infancia y fortalecer la denuncia de este tipo de violencias. "La iniciativa es decir: pongamos en común, en una causa tan importante, el talento, la trayectoria y la experiencia, haciendo una gran vertebración de la sociedad por las niñas y los niños de México", señaló.

Asimismo, llamó a que familias, empresas, escuelas, medios de comunicación y autoridades se involucren activamente en la prevención y atención de estos casos. "No basta que conozcamos de un tema, sino que tenemos que actuar. La batalla por la infancia de este país tiene que ser una batalla permanente", dijo.

¿Qué impulsa la campaña?

Los datos de las organizaciones convocantes también refieren que la violencia sexual infantil es el conjunto de conductas en las que una persona ejerce poder o control sobre una niña, niño o adolescente con fines de estimulación o gratificación sexual, con o sin contacto físico. E incluye tanto las agresiones en espacios presenciales como aquellas que ocurren mediante el uso de tecnologías digitales. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos de la niñez.

En este sentido, la campaña convoca a familias, escuelas, comunidades, instituciones, empresas y ciudadanía a asumir un papel activo en la protección de niñas, niños y adolescentes.

La estrategia funciona como una campaña de campañas, articulando los esfuerzos de organizaciones especializadas para ampliar su alcance e impacto. A través de un código QR, la ciudadanía podrá acceder gratuitamente a una biblioteca digital con materiales de concientización, contenidos didácticos, herramientas de prevención, canales de atención y rutas de reporte.

"Infórmate, Empatiza y Protege" busca convertirse en una herramienta accesible, y por eso invitan a visitar este código QR. ESPECIAL





Entre ellas se encuentra la Guía del Bien Común para prevención del abuso infantil, impulsada precisamente por la asociación Por el Bien Común, que busca identificar qué es y cómo ocurre este delito, a fin de prevenirlo.

Así, "Infórmate, Empatiza y Protege" busca convertirse en una herramienta accesible y replicable para que cualquier persona, madres, padres, jóvenes, docentes y sociedad, puedan reconocer señales de riesgo, prevenir situaciones de violencia, actuar ante posibles casos y canalizarlos por vías seguras.

Tras la presentación de la campaña, las organizaciones hicieron un llamado a romper el silencio, a no minimizar las señales de alerta y asumir que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida que requiere la participación de toda la sociedad. Asimismo, exhortaron a las autoridades a actuar con responsabilidad y a fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

"El llamado es que todos, toda la sociedad en su conjunto, familia, empresas, educadores, medios de comunicación y autoridades también, se sumen a este tema. Tenemos que estar vigilantes y actuantes en un tema muy relevante. Porque cuando la sociedad se organiza, cuando las organizaciones sumamos nuestro talento, suceden cosas maravillosas. No basta que conozcamos de un tema, sino que tenemos que actuar", finalizó Guillermo Velasco.

Para conocer los materiales que reúne esta campaña, y conocer más sobre cómo participar para apostar en la prevención de estos delitos, las personas pueden acceder al catálogo de recursos mediante la siguiente liga (https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1J_Xaf0hsDwMJn6Q5vva2F6s_TNoanVkq?usp=sharing), en la cual pueden encontrar cerca de 100 acciones, carteles, guías, manuales y recomendaciones para aplicar desde cualquier ámbito de la vida diaria y la vida escolar.

JM