La lluvia que cayó durante las últimas horas generó algunas afectaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Las principales afectaciones se registraron en la zona sur, con algunas inundaciones de hasta 50 centímetros en cruceros como Colón e Isla Salomón, cinco árboles caídos (tras los cuales hubo tres vehículos dañados ) y un socavón de 2 metros en Gante e Independencia.

Detalles sobre las afectaciones en distintas zonas de la ZMG

En Tlaquepaque, un árbol ficus de 6 metros derribó cables, dejando colonias sin luz durante la madrugada . Este incidente dejó importantes afectaciones a la población de aquel municipio.

En el caso del municipio de Zapopan, se reportaron encharcamientos debido al desbordamiento del canal de Río Blanco que cruza la avenida Juan Gil Preciado, en Tesistán, aunque sin ocasionar daños, según informó la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos. Las autoridades señalaron además que, de manera preventiva, se cerró la vialidad para evitar accidentes.

Lee también: Zapopan recibe el Mundial en su Centro Histórico con el Public Viewing

También hubo encharcamientos con altura de entre 10 y 15 centímetros en túneles de este municipio, como el de las avenidas Patria y Ávila Camacho, así como el de Juan Gil Preciado y la Carretera a Colotlán. De la misma forma, hubo un árbol caído en la zona de Valle de los Molinos sobre la vía pública, aunque no ocasionó daños. Tras las precipitaciones y pese a las incidencias, no se reportaron personas lesionadas .

Donde también hubo acumulación de agua fue el cruce de avenida Niños Héroes y la calle Santos Degollado, donde, por al menos una cuadra, se presentaron niveles de hasta 30 centímetros.

Por la mañana de este 9 de junio, la aplicación Jalisco Alerta, desarrollada por el gobierno estatal y que permite alertas sobre algunas inundaciones y lluvias, informó sobre la presencia de densas nieblas que cubrieron parte de la ciudad, por lo que advirtieron a la población por la posibilidad de la reducción de visibilidad al momento de circular, lo cual podría ocasionar accidentes viales.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF