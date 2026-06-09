Mientras que a nivel nacional se perdieron 29 mil 922 empleos en mayo, en Jalisco se reportó la creación de 5 mil 290 empleos informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con datos del IMSS al cierre de mayo se tenían registrados a 2 millones 78 mil 86 trabajadores registrados contra los 2 millones 72 mil 796 que se tenían al cierre de abril.

La cifra registrada por el IMSS es mejor en comparación a mayo del 2025 cuando se perdieron 6 mil 136 puestos de trabajo en Jalisco.

En el acumulado enero mayo en Jalisco suman 24 mil 211 empleos registrados ante el IMSS.

A nivel nacional al 31 de mayo de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22 millones 718 mil 681 puestos de trabajo, la quinta cifra máxima desde que se tenga registro y la máxima considerando solo los meses de mayo, de los cuales el 86.8% son permanentes y el 13.2% son eventuales.

En mayo se registró una caída mensual de 29,922 puestos, equivalente a una tasa de menos 0.1% comportamiento relacionado con la estacionalidad de mayo del sector agropecuario que históricamente generan una reducción temporal del empleo durante este periodo debido a la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones del país.

El comportamiento del mes también estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento. S i se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal.

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Otros sectores económicos que revirtieron su comportamiento negativo en la variación mensual en 2026 con respecto a 2025 fueron transportes y comunicaciones, construcción, servicios sociales y comunales, transformación y la industria extractiva.

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 201 mil 605 puestos, de los cuales el 81.9% corresponde a trabajo permanente.

En los últimos doce meses se observa crecimiento de 346 mil 637 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.5%.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 13.5%, industria extractiva con 4.1% y servicios sociales y comunales con 2.0%. Por entidad federativa destacan Hidalgo, Estado de México y Oaxaca con aumentos anuales mayores a 4.0% (cuatro por ciento).

Puestos de trabajo asegurados ante el IMSS 2026

Mayo 2 millones 78 mil 86

Abril 2 millones 72 mil 796

Marzo 2 millones 61 mil 532

Febrero 2 millones 56 mil 179

Enero 2 millones 50 mil 755

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