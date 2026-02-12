Invadir la ciclovía y zonas peatonales con un vehículo motorizado, ya sea un auto particular, una motocicleta o una unidad de transporte público, es considerada una falta grave en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

Circular por la ciclovía con este tipo de vehículos o detenerse en ella es una práctica que pone en riesgo la integridad física de las personas ciclistas, pues las obliga a desviarse hacia el tráfico, lo que puede generar accidentes.

La Ley entiende por ciclovía el “tipo de infraestructura ciclista caracterizada por su segregación física del tránsito de vehículos motorizados y de personas peatonas, destinada a la circulación de vehículos no motorizados”.

Asimismo, señala que las vialidades que la autoridad determine como ciclovías “serán de uso exclusivo para la circulación de bicicletas y otros vehículos de tracción humana, por lo que no pueden emplearse como espacios de estacionamiento, ser obstaculizadas por vehículos motorizados ni utilizarse para circular a través de ellas”.

De este modo, queda prohibido circular o estacionarse en ciclovías, ciclopuertos, zonas peatonales, banquetas, aceras, jardines, parques, plazas y pistas para uso exclusivo de peatones.

¿De cuánto es la multa por invadir la ciclovía en Guadalajara?

Respecto a las infracciones administrativas, la fracción IX del artículo 363 señala que la multa para las personas que conduzcan un vehículo de motor en ciclovías, zonas peatonales, jardines, plazas y pistas para uso exclusivo de peatones, a no ser que cuenten con la autorización respectiva de la autoridad competente para circular por dichas zonas, será de 10 a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por otro lado, el artículo 367 establece una multa de 20 a 60 veces el valor de la UMA para las personas conductoras, propietarias de los vehículos o, en su caso, operadoras del servicio público de transporte que circulen o se estacionen en ciclovías o en los lugares específicamente destinados al estacionamiento de bicicletas, aun cuando se trate de personas conductoras de motocicletas.

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

Así, la multa en el primer caso expuesto puede ir de mil 173.1 a 3 mil 519.3 pesos. Por otro lado, quienes circulen o se estacionen en ciclovías podrán ser sancionados con un monto de entre 2 mil 346.2 y 7 mil 38.6 pesos.

Para esta sanción, clasificada como Clave V, es decir, una de las más graves del reglamento, la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara fijó el monto que el infractor deberá pagar durante el ejercicio fiscal 2026 en hasta 6 mil 352 pesos.

MB