La aplicación de Mi Saldo dio a conocer las bases de su Sorteo de San Valentín en dónde las personas que participen podrán ganar alguno de los siguientes premios:

iPhone 17.

Mil 500 pesos en viajes.

500 pesos en viajes.

La dinámica de dos pasos consiste en publicar una imagen que represente tus sentimientos por la aplicación Mi Saldo, con la cual puedes recargar tu tarjeta de Mi Movilidad, sin necesidad de hacer filas y ahorrar tiempo en tus traslados.

La imagen puede ser un dibujo hecho por ti, también puedes publicar un meme o generar una imagen con Inteligencia Artificial, cualquier opción que elijas tiene que representar lo que sientas por Mi Saldo.

La imagen deberás publicarla en su última publicación de la página de Facebook “Mi Saldo” que de igual forma te compartimos aquí abajo para que te sea más fácil localizarla.

Lee también: La calle más bonita de Guadalajara para pasear a tu perro

Mi Saldo aclara que para poder participar deberás estar registrado en la aplicación (los registros estarán abiertos a partir de hoy) y justamente participar comentando tu imagen, sin embargo, como te mencionamos anteriormente la dinámica tiene dos pasos, y hasta el momento la ap sólo ha publicado uno, por ello te recomendamos mantenerte atento al INFORMADOR y esta misma noticia en donde te compartiremos la última parte del concurso.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA