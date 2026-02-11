Luego de que HBO Max decidiera modificar la fecha de estreno del capítulo 4 de "El Caballero de los Siete Reinos" para no competir con la transmisión del Super Bowl LX, esta semana se retomará el programa de lanzamientos habitual.

Con la llegada de "El Caballero de los Siete Reinos", el spin-off de la popular serie de HBO "Juego de Tronos", la espera para miles de fanáticos finalizó. Ahora, el universo creado por George R. R. Martin continúa expandiéndose con una historia que acontece décadas después de los hechos de "La Casa del Dragón".

El pasado viernes 6 de febrero fue publicado el cuarto capítulo, en el cual, Duncan busca reunir a otros seis caballeros para combatir en un juicio de siete, solicitado por el príncipe Targaryen.

Ahora los usuarios de la plataforma de streaming HBO se encuentran a la espera del quinto capítulo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el quinto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"?

La primera temporada "El Caballero de los Siete Reinos" contará seis episodios, los cuales se irán estrenando semanalmente cada domingo por la noche.

De este modo, el quinto episodio de la serie podrá verse este domingo 15 de febrero en punto de las 21:00 horas por HBO.

¿De qué trata "El Caballero de los Siete Reinos"?

"El Caballero de los Siete Reinos" se ubica temporalmente un siglo antes de los sucesos de "Juego de Tronos" y 70 años después de "La Casa del Dragón".

Basada en tres novelas de George R. R. Martin, la trama sigue las vidas de un destacado caballero conocido como Ser Duncan El Alto y Egg, su fiel escudero.

Los Targaryen siguen al mando de los siete reinos en un estado de crisis tras la guerra civil y la inminente extinción de los dragones, por ello, el periodo se caracteriza por una paz relativa. "El Caballero de los Siete Reinos" seguirá los desafíos a los que Duncan y Egg tendrán que enfrentarse durante sus aventuras, los cuales podrán a prueba sus habilidades.

Esta entrega se enfoca en un lado poco explorado de Westeros, y a diferencia de "Juego de Tronos" y "La Casa del Dragón", apuesta por un tono mucho más ligero y episodios más breves.

Se tiene previsto que el último episodio de esta temporada salga el próximo 22 de febrero, y que la segunda entrega llegue al streaming en el 2027. En esta pausa de la historia de Duncan y Egg, se espera que sea estrenada la tercera temporada de "La Casa del Dragón", a mediados de este año.

MB