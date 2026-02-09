Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Por qué se retrasó el pago de febrero de 2026?

A más de una semana del comienzo del mes de febrero de 2026, autoridades gubernamentales aún no han anunciado el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, lo que mantiene a la expectativa a millones de beneficiarios.

Aunque varios medios especularon que los pagos comenzarían este lunes, pese a la participación de Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, no se dieron a conocer las fechas de dispersión de recursos económicos.

¿Qué se sabe de los pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina de febrero 2026?

Los apoyos económicos se dispersan de forma bimestral y, debido a que el último pago se realizó en diciembre de 2025, este mes de febrero se debe reanudar el proceso.

En ocasiones anteriores, la dispersión de los recursos económicos ya ha registrado retrasos, generando incertidumbre entre los beneficiarios.

Esto se debe a cuestiones administrativas y logísticas, además de la coincidencia del inicio de mes con días inhábiles bancarios o festivos.

En esta ocasión, el primer día de febrero cayó en domingo, y el segundo se conmemoró la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Sin embargo, ya han pasado varios días desde estas fechas y todavía no hay noticias de los apoyos.

La causa específica del retraso no ha sido comentada por las autoridades, lo que incrementa la incertidumbre en los estudiantes.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina?

Para conocer el calendario oficial de pagos de febrero es relevante tener conocimiento de que esta información suele ser anunciada en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Se espera que su publicación se realice esta misma semana.

En diversos medios de comunicación circula un "Calendario Tentativo de Pagos", sin embargo, esta es una especulación pues, como se mencionó anteriormente, aún no hay información oficial publicada por la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en 2026?

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa llegando a estudiantes de instituciones prioritarias, con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales.

En el caso de la Beca Rita Cetina, cada familia recibe un apoyo económico bimestral de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

