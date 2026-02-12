¿Qué tienen los ojos tapatíos?; una de las joyas de Guadalajara

Guadalajara es reconocida por su belleza en diferentes sentidos: desde los monumentos históricos que albergan el centro, sus árboles florecidos, el mariachi que cautiva los oídos de mexicanos e incluso turistas, y, no menos importante, los famosos ojos tapatíos. Pero, ¿qué son estos ojos que tantas personas mencionan?

¿Cuáles son los ojos tapatíos?

Una de las miradas más hermosas de México, para muchos. Se dice que los ojos son la ventana del alma, pero, más que eso, los ojos tapatíos son una ventana a un universo por explorar, con una belleza misteriosa que hipnotiza a no solo a otros paisanos, sino a foraneos.

No existe una regla absoluta de como deben ser los ojos tapatíos; sin embargo, muchas personas los describen como ojos grandes y abiertos, que apantallan con su brillo y colores oscuros y café amielado, y que se pueden ser acompañados de un maquillaje que los resalte: una mirada que atrapa especialmente a los turistas y por la que tienen el pretexto perfecto para regresar a la Perla de Occidente para volver a contemplarlos.

¿Cuál es el origen de los ojos tapatíos?

Si bien no se sabe con exactitud de donde vienen los ojos tapatíos, se han planteado algunas explicaciones, como la genética y la ascendencia migratoria, es decir, los rasgos heredados de antepasados que llegaron de otras regiones.

Lo que si es una realidad es que estos ojos son únicos tan así que han inspirado a artistas como Jorge Negrete, interprete de la canción “Ojos tapatíos” en la cual hace homenaje a la belleza autoctona de las mujeres de Guadalajara.

“No hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros ojos de la tapatía”, fragmento de la melodía de Negrete.

Guadalajara es una ciudad que deja marca en el corazón de muchos quienes la visitan y qué jamás la olvidaran por su exquisita gastronomía, sus bellos sones, su emblematico centro histórico y por supuesto, los únicos ojos tapatíos.

