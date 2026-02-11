Sí habrá Festival GDLuz este 2026, pero cambia de fecha; ¿Cuándo será?

Ante las dudas por parte de la ciudadanía respecto a la realización del evento GDluz este año, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que sí habrá festival, sin embargo, no se llevará a cabo en el mes de febrero como es habitual.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa informó que el evento se llevará a cabo a finales de abril. El retraso en el espectáculo de luces más grande de Latinoamérica, que desde el 2017 se celebra en el marco del aniversario de Guadalajara, se debe a las obras que se llevan a cabo en el Centro Histórico de cara al Mundial 2026.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

