El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la inminente formación de un nuevo ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, el cual adoptará el nombre de "Boris". De acuerdo con el pronóstico extendido para los días domingo 7 al martes 9 de junio , la llegada de este sistema provocará un severo temporal de lluvias en gran parte del territorio nacional.

La amplia circulación de este meteoro impulsará un abundante ingreso de humedad hacia el occidente, centro, sur y sureste de México, cambiando drásticamente las condiciones climáticas de la próxima semana.

El impacto de "Boris": Lluvias torrenciales y oleaje elevado

El sur del país será la región que reciba el impacto más directo del desarrollo de este ciclón. El SMN advierte que la presencia del posible ciclón "Boris" originará lluvias de intensas a puntualmente torrenciales en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas .

Además de las fuertes precipitaciones, las autoridades piden a la población costera y a la navegación marítima de estas tres entidades extremar precauciones debido al pronóstico de vientos fuertes y oleaje elevado.

Cabe destacar que el SMN también mantiene en vigilancia una segunda zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas, la cual presenta una alta probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que sumaría mayor inestabilidad a la región.

Temporal de lluvias se extiende por la República

El agua no se limitará a la costa del Pacífico Sur. La interacción del futuro ciclón "Boris" con una vaguada en la atmósfera y canales de baja presión al interior del país desatará un temporal de lluvias de fuertes a muy fuertes que abarcará el norte, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana .

Dentro de este pronóstico generalizado, la dependencia federal destacó que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas específicas de Puebla y Veracruz, por lo que se recomienda a la población estar atenta a posibles encharcamientos o incremento en el nivel de los ríos.

Persiste la onda de calor pese a las lluvias

A pesar del ingreso de humedad y el pronóstico de precipitaciones en varias regiones, el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso no dará tregua en la mayor parte de México.

El SMN confirmó que prevalecerá una intensa onda de calor que afectará principalmente las siguientes zonas:

Noroeste y Norte: Sonora (este), Chihuahua (suroeste y este), Durango (noroeste y norte), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y suroeste).

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Occidente y Sur: Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro).

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y seguir de cerca las actualizaciones de Protección Civil ante las inclemencias conjuntas de lluvia y calor.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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