PAN Jalisco participa en Primer Terremoto Nacional Simultáneo

A un año de la elección de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) participó en el Primer Terremoto Nacional Simultáneo, una movilización realizada de manera coordinada en todo el país.

Desde las 10:00 horas de este sábado, militantes, simpatizantes y ciudadanos salieron a las calles para recorrer colonias, tocar puertas y dialogar directamente con las familias mexicana s sobre los retos que enfrenta el país y la necesidad de construir una alternativa frente al gobierno de Morena.

En Jalisco, la jornada se desarrolló de manera simultánea en municipios como Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Atotonilco el Alto, Juanacatlán, Tototlán, Encarnación de Díaz, Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tequila.

La concentración principal se realizó en Guadalajara, donde cientos de participantes partieron desde el Comité Municipal para recorrer las calles de la colonia Americana en una intensa jornada de contacto ciudadano. Posteriormente, la movilización concluyó con una concentración en la Glorieta de los Niños Héroes.

Durante la activación, los participantes escucharon de primera mano las preocupaciones de las familias jaliscienses en temas como seguridad, economía, salud y oportunidades para las nuevas generaciones, reafirmando la convicción de que la política debe construirse desde la cercanía con las personas y no desde el aislamiento del poder.

El panismo de Jalisco se sumó al "Primer Terremoto Nacional Simultaneo", para decirle a las familias jaliscienses, que a un año de la elección de 2027, el PAN es la principal fuerza de oposición en México.



¡Estamos más unidos y fuertes que nunca! ⚪️��#TerremotoAzul… pic.twitter.com/6TuyZxmbfk — PAN Jalisco (@PAN_Jalisco) June 6, 2026

“Con esta jornada, Acción Nacional envió un mensaje claro rumbo a 2027: el PAN está organizado, activo y listo para competir. Mientras Morena concentra el poder y enfrenta crecientes cuestionamientos por la inseguridad, la violencia y la falta de resultados en diversas regiones del país, Acción Nacional continúa fortaleciendo su presencia en las calles, escuchando a los ciudadanos y construyendo una alternativa basada en la defensa de la libertad, la familia, la democracia y el Estado de Derecho”, expresó el partido.

La dirigencia estatal encabezada por Juan Pablo Colín destacó que esta movilización representa el inicio de una etapa de mayor cercanía con la ciudadanía y de fortalecimiento territorial en cada municipio de Jalisco.

JM

