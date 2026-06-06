Celebran competencia Inter Cubos 2026

Este sábado, el gobierno municipal de Zapopan llevó a cabo la competencia "Inter Cubos 2026" en su tercera edición con la participación de más de 600 competidores provenientes de las 20 sedes del programa "A mover el cubo".

La iniciativa es un programa del Gobierno de Zapopan que ofrece clases gratuitas de ejercicio al aire libre y que busca que haya actividad física para la población y que también se pueda mejorar su salud mental .

Isaura Amador, coordinadora de Cercanía Ciudadana de Zapopan, resalta que la competencia buscó que los equipos participantes llevarán a cabo distintos ejercicios de resistencia física como lagartijas, sentadillas, jumping jack, salto de longitud correcaminos, entre otros.

"Todos los equipos compiten para ganar el mejor tiempo en un circuito. Diferentes tipos de ejercicios y quien llegue al final en el menor tiempo, se lleva el premio en su categoría".

EL INFORMADOR/ M. HERNÁNDEZ.

La competencia se llevó a cabo en el estadio Panamericano de Béisbol, casa de lo Charros de Jalisco .

El programa de "A mover el cubo" fue implementado desde la primera administración de Juan José Frangie como presidente municipal de Zapopan y busca fomentar la activación física de la población, al tiempo que contribuye a mejorar su salud mental y recuperar espacios públicos.

"El deporte sabemos que es la mejor manera en como podemos hacer que nuestra comunidad tenga mejores hábitos de vida, mejor salud física y mental. Hemos logrado que muchas personas mejoren su estilo de vida, pero además ha sido la recuperación del espacio, generar comunidad, vecinas y vecinos que ahora se conocen y se sienten acompañados".

La iniciativa, que es coordinada por el municipio, ha intervenido en diversos puntos del municipio mediante la instalación de 20 sedes en distintas colonias. Estos espacios permiten a los habitantes acceder a clases de ejercicio como fuerza, baile, estiramiento y yoga, entre otras actividades. Todas las actividades son totalmente gratuitas.

Parte de lo calificado en la competencia de este sábado incluye el tiempo, pero también hay mejora de la agilidad mental .

Isaura Amador llamó a toda la población a sumarse a las activaciones que se llevan a cabo en las sedes de "A mover el Cubo", por lo que, de estar interesado, podrán descargar la aplicación de "A mover el cubo" y conocer las sedes y colonias donde hay cubos para inscribirse.

EL INFORMADOR/ M. HERNÁNDEZ.

SV