En el marco de las actividades del Guadalajara Korean Festival 2026 (KOKU Fest), que se llevan a cabo en Zapopan, representantes de la República de Corea en México y Samsung México reconocieron el servicio, valor, sacrificio y legado de los veteranos mexicanos en la Guerra de Corea, así como a sus familiares.

En total fueron nueve los ex soldados mexicanos y mexicoamericanos homenajeados, quienes sirvieron en el Ejército y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y posteriormente bajo el mando de las Naciones Unidas, durante el conflicto armado que vivió el país asiático entre 1950 y 1953.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Zapopan Santander y la fecha recuerda la participación de cerca de 100 mil soldados en la guerra. La conmemoración es resultado de trabajos de representantes de la República de Corea en México para localizar, reconocer y preservar la memoria de los veteranos de guerra. El homenaje constituye uno de los cimientos de la amistad entre México y Corea, reconoció el embajador de Corea en México, Jooil Lee.

Autoridades reconocieron el servicio, valor, sacrificio y legado de los veteranos mexicanos en la Guerra de Corea. EL INFORMADOR/J. Acosta

Señaló que ambos países fortalecen su cooperación a través del intercambio económico, los vínculos humanos y “el creciente interés que mexicanos y coreanos sienten por conocerse mejor”. Música, cine, gastronomía y el deporte también son aspectos que impulsan la relación, afirmó.

“Hoy rendimos homenaje a los veteranos mexicanos de la guerra de Corea. Por su valentía, sacrificio y compromiso con la libertad y la paz ocupan un lugar permanente en la memoria del pueblo coreano. Gracias a ellos, la amistad entre Corea y México descansa también sobre una historia compartida de solidaridad y respeto”, comentó.

Además del reconocimiento a los veteranos, familiares de los que ya no están recibieron el homenaje, mientras que sus descendientes obtuvieron becas educativas para continuar con sus estudios en planteles de educación básica y media superior y superior en México.

Samsung México se sumó al homenaje con un reconocimiento y obsequios a los veteranos. EL INFORMADOR/J. Acosta

Uno de los homenajeados y presidente de la Asociación de Veteranos Mexicanos de la Guerra de Corea 1950 -1953, Roberto Sierra, recordó que, en el marco del 76 aniversario del conflicto armado, cinco sobrevivientes mexicanos fueron localizados en Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Obregón y Zapopan , además de que se encontraron a familiares descendientes de primera y tercera generación de soldados fallecidos.

Reconoció que empresas como Samsung realizaron gestiones para impulsar la relación entre ambas naciones y homenajear a los veteranos. “Nos sentimos reconocidos por el pueblo y el Gobierno de la República de Corea del Sur, un interés creciente en conocernos. Sus muestras de gratitud manifiestas en apoyo material físico y económico. Su excelencia, embajador Lee, los veteranos nos sentimos orgullosos de llamarnos tanto mexicanos como coreanos”.

Samsung México se sumó al homenaje con un reconocimiento y obsequios a los veteranos. El presidente de Samsung Electronics México, Thomas Yun, señaló que los ex soldados mexicanos contribuyeron a fortalecer la relación entre ambas naciones.

El KOKO Fest también incluyó diversas actividades artísticas y culturales. EL INFORMADOR/J. Acosta

“La relación entre México y Corea se ha construido a lo largo de décadas gracias al esfuerzo y legado de muchas personas. Hoy nos sentimos orgullos de rendir homenaje a quienes contribuyeron a fortalecer estos vínculos y de seguir impulsando un futuro de colaboración entre ambos países”, declaró.

El director de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan, Cristopher de Alba, mencionó que el KOKO Fest se lleva a cabo desde hace 10 años en la Plaza de las Américas, donde se tendrán actividades artísticas, además de la proyección de dos partidos durante los 39 días del Mundial.

En ese sentido, la directora de Vinculación Local e Internacional del Gobierno municipal, Patricia Gascón, celebró que Zapopan es sede mundialista de la delegación de Corea y expresó que aspectos como la tecnología, el desarrollo económico y las industrias creativas hermanan a la República de Corea y al municipio.

La directora de Asuntos Internacionales del Gobierno de Jalisco, Lilian Risk, anotó que la celebración del Día de Corea, en el marco del Mundial 2026, es una oportunidad para celebrar la amistad, el intercambio cultural y los lazos que unen a México y a Jalisco con el país asiático.

“El Mundial nos brinda una oportunidad única para acercar aún más a nuestra gente. El deporte tiene la capacidad de unir culturas, inspirar a las nuevas generaciones y fortalecer los vínculos entre personas de distintas partes del mundo. Por ello, en Jalisco seguiremos impulsado espacios de cooperación, diálogo e intercambio internacional que nos permita continuar construyendo una relación cada vez más sólida con la República de Corea”, apuntó.

Durante el evento, también se presentaron actividades culturales. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan ofreció un concierto, como una muestra del talento, la disciplina y la sensibilidad artística de las nuevas generaciones. Asimismo, las agrupaciones The Gwangdale, K Tigers Taekwondo y de Zekkei K-pop- Dance Cover montaron su espectáculo ante los asistentes que se dieron cita en el Conjunto Santander.

De igual forma se montó una exposición de experiencia cultural coreana en el Andador Cineteca, mientras que las 20:00 horas se realizó un video mapping en la fachada de la Basílica de Zapopan, obra del artista Lee Lee Nam.

JM

