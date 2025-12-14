Tras más de tres años de trabajo, iniciados en mayo de 2022, finalmente el día de mañana, lunes 15 de diciembre de 2025, será inaugurada la Línea 4 del Tren Ligero, un proyecto que promete mejorar de forma significativa el transporte público de la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El trayecto, de cerca de 21 kilómetros, atraviesa el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara. Destaca que la obra concluye gracias a la coordinación y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

Este sistema conectará en poco más de media hora a habitantes de Tlajomulco con los otros municipios del AMG, reduciendo tiempos de traslado, generando nuevas dinámicas económicas y ofreciendo una alternativa al congestionamiento vial que por años ha afectado esta zona.

¿A qué hora se inaugura la Línea 4 del Tren Ligero?

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que, tras el acto protocolario de inauguración que se llevará a cabo el día de mañana, la apertura al público de la nueva Línea 4 será a partir de las 13:00 horas.

"A partir de la una de la tarde, conforme vayan avanzando los primeros trenes, se seguirán abriendo las estaciones. Y es importante recordar a la ciudadanía que cerraremos operaciones a las 9 de la noche durante esta primera semana. Es decir, tendremos a partir del martes un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, y esto se va a ir ajustando conforme vayamos continuando la operación en la segunda semana. Los horarios los vamos a estar adaptando durante estos 15 días", explicó Amilcar López, director general de Siteur.

En esta primera etapa la Línea 4 del Tren Ligero correrá con ocho trenes a una frecuencia de paso de nueve minutos, aunque se tienen cuatro trenes más para irlos incluyendo a los recorridos y poder acortar la frecuencia a siete minutos, según se necesite en los primeros días de operaciones.

Línea 4 del Tren Ligero será gratuita lo que resta de diciembre

Cabe decir que el servicio será totalmente gratuito durante sus primeros 15 días de operación, es decir, del lunes 15 al miércoles 31 de diciembre, con el fin de que las y los usuarios se familiaricen con el recorrido, los accesos y los tiempos de traslado. Además, se estima que más de 108 mil personas utilicen diariamente este nuevo medio de transporte desde su semana inaugural.

“Un sueño hecho realidad. La verdad es que no tengo palabras para poder agradecer a la vida la oportunidad que hoy, como presidente municipal, me da de poder arrancar este proyecto que va a cambiar la vida de la gente de nuestro municipio, que nos va a ayudar a movernos mejor, a tener tiempo más útil y que, desde luego, va a impulsar el desarrollo de Tlajomulco. Lógicamente, la gente tendrá que adaptarse a esta nueva realidad; por eso habrá 15 días de prueba para que puedan conocer los trayectos y la dinámica del servicio. Sin duda, será la vía de comunicación más importante del sur de la ciudad", expresó el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino.

A partir del primer día del 2026, el acceso a la línea tendrá un costo de 9.50 pesos, y la tarjeta de Mi Movilidad podrá emplearse como método de pago.

