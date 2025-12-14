Este domingo, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que, con el objetivo de poder apoyar a más tapatíos y tapatías para que puedan ponerse al corriente en sus responsabilidades fiscales, se ampliará el plazo de descuentos de hasta el 75% en multas y recargos.

“Extendemos los descuentos del 75% en multas y recargos en Guadalajara hasta el 22 de diciembre. Así es que aprovecha estos días para que puedas obtener un descuento” , anunció la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

Esta medida, dijo, busca que aquellas personas que están rezagadas en el pago de sus contribuciones puedan ponerse al corriente.

Te puede interesar: Nuevo CALENDARIO para realizar el cambio de placas en Jalisco en 2026

Para acceder al beneficio, recordó Verónica Delgadillo, no se necesitan intermediarios ni "coyotes", y basta con acudir directamente a alguna de las recaudadoras municipales para acceder a los descuentos, ya que se aplican de forma automática al momento del pago.

Además, dijo, en el caso del predial, el pago puede hacerse en línea.

Guadalajara amplía el periodo de descuentos en multas y recargos

“Te recomiendo que vengas a Plaza Guadalajara, que está solo a unos pasos del Palacio Municipal, y que el trámite va a ser muy rápido porque aquí viene poquita gente”, añadió Vero Delgadillo como parte de la invitación a las y los tapatíos a aprovechar los descuentos.

El descuento del 75%, recordó la alcaldía tapatía, aplica en recargos y multas por omisiones en el pago de impuesto predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro, licencias de anuncios, mercados municipales, cementerios, entre otros conceptos, “así como en multas administrativas por infracciones a reglamentos municipales”.

Lee también: Guadalajara destaca baja en delitos en el último año

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

