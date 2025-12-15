Este lunes 15 de diciembre, dos riñas ocurridas en las últimas horas dejaron saldo de dos muertos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El primer caso fue reportado en la colonia Cerro del Cuatro. Policías municipales acudieron al cruce de las calles Pérez Reynoso y Constitución donde recibieron el reporte de una persona lesionada con arma blanca. Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre herido con arma blanca, presuntamente por un familiar de su ex pareja.

Los elementos municipales solicitaron el apoyo de servicios médicos municipales, quienes confirmaron la muerte del hombre.

El segundo caso ocurrió en la colonia San Pedrito, en la calle Tecamachalco y en su cruce con la calle Poza Rica. Los policías municipales acudieron tras el reporte de una riña de alrededor de 40 personas en donde hubo detonaciones de arma de fuego.

En este hecho, un hombre fue asesinado tras recibir varias lesiones por arma blanca mientras que un segundo sujeto fue herido tras recibir impactos de bala. Oficiales confirmaron la muerte de la primera víctima mientras que el segundo fue trasladado a recibir atención médica. En ambos casos, el Ministerio Público acudió para iniciar con las investigaciones y dar con los responsables de los hechos.

